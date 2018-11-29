Фото: «Кабар»

Депутат Акылбек Жапаров 28 ноября предложил запретить писать негативные новости на русском языке. Он считает, что таким образом Кыргызстан станет привлекательнее для туристов. «Клооп» подготовил подборку позитивных заголовков из кыргызских СМИ специально для депутата — так будет выглядеть информационная повестка прекрасного туристического Кыргызстана, о котором мечтает Акылбек Жапаров.

Еще не все знают, но Жылдыз Бакасова из прекрасного села Ак-Муз Кочкорского района Нарынской области занимается вязанием с 11 лет. В пятом классе она уже создавала одежду. В мае в Кочкорском районе прошел конкурс, на котором Жылдыз заняла третье место. Наверняка этот конкурс привлечет много туристов, которые захотят потягаться с кыргызской мастерицей.

Актер театра и кино рассказал, что до семи лет жил во Фрунзе, на улице XXII партсъезда. Сейчас это проспект Ден Сяопина. Представьте, сколько российских туристов смогут приехать и собственными ногами пройтись по живописной улице, на которой в детстве играл сам Машков!

Этих прекрасных созданий в Кыргызстане становится все больше. В Госагентстве охраны окружающей среды говорят, что в стране «практически обитают все виды редких диких птиц». Увидев эту новость, миллионы туристов-фотографов бросятся покупать билеты в Кыргызстан, чтобы сделать уникальные снимки пернатых.

Уважаемые пассажиры, наш приветливый аэропорт работает в штатном режиме. Повторяем, аэропорт работает в штатном режиме. Туристы всех стран — прилетайте. У нас все хорошо, туман уже прошел.

Сыбаркул мечтала стать учительницей с 9 класса. Она вспоминает, как на выпускном один из ее учеников взял микрофон и крикнул: «Сабыркул эже, благодаря вам я получил этот аттестат. Низкий вам поклон». А еще у нее есть грамоты и нагрудный знак. Кыргызстан — мечты сбываются.

Айымкан Кулукеева из МИД говорит, что их ведомство стало первым и единственным в Кыргызстане, получившим верификацию Facebook. Представляете, сколько уверенности и мотивации поехать в Кыргызстан появится у туристов, когда они увидят страницу нашего министерства с синей галочкой!

Звучит жутко сложно, и о заголовок можно сломать зубы — зато представьте, как будут счастливы туристы, когда узнают, что в Кыргызстане теперь можно сидеть в интернете еще и через Китай (где тоже все прекрасно). Да еще и со скоростью 100 Гбит/сек.

«Клооп» — только хорошие новости (нет).

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