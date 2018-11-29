Случайно поджег труп окурком. Следователи уверены в вине предполагаемого убийцы прокурора

Представитель генпрокуратуры Замир Бейшекеев заявил 29 ноября, что после задержания подозреваемый Мелис Калыков дал признательные показания.

По его словам, Калыков и Мамажакыпов ехали с охоты и поссорились в машине, ссора переросла в драку и Калыков вытащил свое охотничье ружье.

«В ходе борьбы при падении произошел выстрел в голову Мамажакыпову. А когда, испугавшись, Калыков закурил, то случайно поджег свою куртку, после чего бросил горящую куртку в сторону трупа Мамажакыпова и произошло возгорание трупа. При этом он был сильно пьян», — рассказал Бейшекеев.

Бейшекеев также заявил, что Госкомитет нацбезопасности проводит проверку по заявлению о пытках Калыкова со стороны милиционеров. Также работник прокуратуры добавил, что при задержании Калыкова на его теле уже было несколько ссадин и ушибов после драки с убитым.

Замначальника cледственной службы МВД Нурлан Утемисов добавил, что у следствия есть «неопровержимые» доказательства причастности Калыкова к убийству прокурора.

После убийства Мамажакыпова шестерых сотрудников Баткенской прокуратуры, которые были на охоте вместе с убитым и подозреваемым, понизили в должностях.

«За грубое нарушение норм этики прокурорского работника, выразившиеся в выезде на охоту и употребление спиртных напитков с должностным лицом поднадзорного органа, за нарушение норм и правил охоты, порядка хранения и использования оружия, а также за доступ Калыкова в состоянии алкогольного опьянения к управлению автотранспортом», — объяснил Бейшекеев.

Ход расследования убийства взял под личный контроль генпрокурор Откурбек Джамшитов.

Тело 43-летнего прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова нашли у водохранилища Торт-Куль 18 ноября. По подозрению в убийстве арестовали начальника Управления капитального строительства Баткенской области Мелиса Калыкова. В машине чиновника обнаружили кровь.

Сестра подозреваемого Дариха Калыкова заявила, что в убийстве Мамажакыпова замешаны сотрудники баткенской прокуратуры, а ее брата хотят подставить. Калыкова написала обращения президенту, спикеру парламента и омбудсмену с требованием провести прозрачное и объективное расследование.