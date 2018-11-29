Депутат Икрамов обвинил замглавы «Кыргыз Темир Жолу» в наличии второго гражданства

Парламентарий утверждает, что у заместителя директора «Кыргыз Темир Жолу» Алымжана Хасанова есть казахское гражданство. По словам Икрамова, он узнал об этом «в интернете».
Тазабек Икрамов заявил об иностранном гражданстве Хасанова на заседании парламента 29 ноября.
«”Кыргыз темир жолу” — это стратегический объект. Кто его назначил на эту должность? Министерство транспорта и дорог должно ответить за такое решение», — цитирует Икрамова 24.kg.
В разговоре с журналистом «Клоопа» Икрамов сказал, что получил сведения о наличии у Хасанова казахского гражданства из интернета. Он добавил, что у него «есть доказательства», но отказался отвечать, какие именно.
«Вам это надо [знать]? Подтверждения есть, поэтому я так сказал», — ответил Икрамов.
На момент публикации материала журналисту «Клоопа» не удалось связаться ни с Хасановым, ни с руководством «Кыргыз Темир Жолу».
Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов пообещал журналисту «Клоопа» уточнить информацию о двойном гражданстве Хасанова после обеда, но потом перестал отвечать на звонки.
Алымжан Хасанов — не первый чиновник, которого обвиняют в наличии второго гражданства.
Несколько дней назад аналогичное обвинение получил мэр Оша Таалайбек Сарыбашов от депутата Ирины Карамушкиной. По её словам, у Сарыбашева есть российское гражданство.
Карамушкина обратилась в Госкомитет нацбезопасности и попросила выяснить, каким образом Сарыбашов получил иностранное гражданство и как стал мэром. В ГКНБ пообещали проверить её заявление, но не сказали, когда именно это сделают.
Представитель мэрии Оша Азамат Абсаттаров заявил, что Сарыбашов работал в России, но не получал там гражданства.
По законам Кыргызстана, депутатам и чиновникам нельзя иметь два гражданства. Тем не менее, это не является уголовным преступлением. Единственное наказание, которое ждет нарушителей — это отзыв мандата или увольнение.