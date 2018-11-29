Депутат Икрамов обвинил замглавы «Кыргыз Темир Жолу» в наличии второго гражданства

Тазабек Икрамов заявил об иностранном гражданстве Хасанова на заседании парламента 29 ноября.

«”Кыргыз темир жолу” — это стратегический объект. Кто его назначил на эту должность? Министерство транспорта и дорог должно ответить за такое решение», — цитирует Икрамова 24.kg.

В разговоре с журналистом «Клоопа» Икрамов сказал, что получил сведения о наличии у Хасанова казахского гражданства из интернета. Он добавил, что у него «есть доказательства», но отказался отвечать, какие именно.

«Вам это надо [знать]? Подтверждения есть, поэтому я так сказал», — ответил Икрамов.

На момент публикации материала журналисту «Клоопа» не удалось связаться ни с Хасановым, ни с руководством «Кыргыз Темир Жолу».

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов пообещал журналисту «Клоопа» уточнить информацию о двойном гражданстве Хасанова после обеда, но потом перестал отвечать на звонки.

Алымжан Хасанов — не первый чиновник, которого обвиняют в наличии второго гражданства.

Несколько дней назад аналогичное обвинение получил мэр Оша Таалайбек Сарыбашов от депутата Ирины Карамушкиной. По её словам, у Сарыбашева есть российское гражданство.

Карамушкина обратилась в Госкомитет нацбезопасности и попросила выяснить, каким образом Сарыбашов получил иностранное гражданство и как стал мэром. В ГКНБ пообещали проверить её заявление, но не сказали, когда именно это сделают.

Представитель мэрии Оша Азамат Абсаттаров заявил, что Сарыбашов работал в России, но не получал там гражданства.

По законам Кыргызстана, депутатам и чиновникам нельзя иметь два гражданства. Тем не менее, это не является уголовным преступлением. Единственное наказание, которое ждет нарушителей — это отзыв мандата или увольнение.