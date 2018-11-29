Спустя год после «Самарагейта» ГКНБ признал, что не проводил собственного расследования о сайте

Спецслужбы официально заявили, что не проводили свое расследование по сайту «Самара». В течение года ГКНБ уверял журналистов, что проводит проверку, и ее результаты скоро передадут журналистам.

«Самара» — частная система менеджмента избирателей во время президентских выборов 2017 года, которая располагалась на правительственном сервере государственной регистрационной службы.

Пресс-секретарь госкомитета нацбезопасности Рахат Сулайманов сообщил «Клоопу», что собственное расследование спецслужбы никогда не проводили, чтобы «не дублировать работу государственной регистрационной службы».

По его словам, ГКНБ проверил внутреннее расследование ГРС и решил, что оно было проведено «честно».

ГРС провела свое расследование сразу после выхода материала «Клоопа» о «Самаре». На него у службы ушло менее двух дней. В результате ведомство заявило, что «не нашло каких-либо следов внешнего воздействия на работу своего сервера».

«Просто мы проверили все материалы и выяснилось, что ГРС провело расследование честно. Поэтому мы не стали проводить [свое] расследование», — сказал Сулайманов.

Впервые о расследовании ГКНБ по «Самаре» стало известно во время последней пресс-конференции Алмазбека Атамбаева в качестве президента Кыргызстана в ноябре 2017 года.

Тогда спецслужбы подтвердили в интервью «Клоопу», что проводят упомянутое Атамбаевым расследование, а в середине декабря 2017 года одного из сооснователей «Клоопа» и соавтора статьи Рината Тухватшина вызывали в Госкомитет нацбезопасности в качестве свидетеля.

После этого вплоть до ноября 2018 года на все вопросы журналистов о том, когда закончится расследование, ГКНБ отвечал, что оно еще ведется.

Редакция Клоопа опубликовала журналистское расследование о «Самаре» 26 октября 2017 года — чуть меньше, чем через две недели после президентских выборов, на которых победил Сооронбай Жээнбеков.

Журналисты доказали, что в течение месяца до выборов частный сайт samara.kg находился на правительственном сервере ГРС и содержал информацию о личных данных избирателей: ФИО, ИНН и номера паспортов.

Это подтверждает история настроек домена «Самары», а один из отцов-основателей интернета Пол Викси позже сказал, что сайт «без всяких сомнений» содержался на сервере ГРС.