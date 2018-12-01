Знахарь Хашим Зайналиев вновь начал «лечить» людей. Одной из его последних пациенток стала пятилетняя девочка с диагностированным раком крови. Сейчас она в тяжелом состоянии, за ней наблюдают врачи. Милиция пытается получить заявление у родителей девочки для проведения экспертизы — только после этого они смогут возбудить уголовное дело.

Врач-онколог детского отделения Наццентра онкологии Эмиль Макимбетов написал у себя в фейсбуке, что девочку к ним привезли 28 ноября.

«Оказалось, что больше недели родственники девочки лечились у знахаря, который дал 100 процентов гарантии на излечение. Непонятно, как лечил, но когда появилась гематурия или кровь в моче, делал какие то уколы в область выше пупка», — написал Макимбетов.

По его словам, состояние девочки «тяжелое», а её селезенка и печень «сильно увеличены».

«Раковые клетки повсюду. Возможно ещё идёт действие ядов, которые использовал лжеврач, и непонятно, каких ядов или трав», — добавил он.

Сам Зайналиев написал у себя на странице, что предупреждал родителей девочки об отсутствии опыта лечения лейкоза у детей. Он привел свою версию диагноза девочки, заявив, что у той «лейкобластула», а также объяснил свои методы лечения.

«В течение этих дней, алхамдулиллах, мы успели устранить образования бластулы в костном мозге. Данной положительный эффект ощущала сама страдающий ребенок с исчезновением болевых синдромов в костном мозге нижней конечности, грудной и обеих плечевой кости, улучшением движения, аппетита и устранением микро капиллярного кровотечения изо рта», — написал он.

Он также заявил, что его лечение избавило девочку от болей, а врачи лишь ему «завидуют».

«Я кому сделал плохое. Да, я мешаю процветанию коррупции в Онкологии. Да, я работаю против медицины!!!! Да, я знаю, у меня ненавидеть врачи!!! Чего мы добиваем успеха, опозорить их. Потому что у них ничего нет, кроме звание и степени, и не достоин того, что они обладают», — написал Зайналиев (прим. ред.: орфография и пунктуация соблюдены).

Издание Kaktus.Media обратилось к врачу-онкологу Эмилю Макимбетову и попросило его прокомментировать методы лечения Зайналиева. Врач назвал способы знахаря «чушью», а также сказал, что заболевания, которое тот диагностировал у девочки, в современной медицине нет.

«Он пишет, что устранил бластулы в костному мозге за неделю. Это неверно, можно устранить в течение нескольких месяцев не бластулы, а бластные клетки и поддерживать это состояние в течение двух лет. То, что они не исчезли, говорит тот факт, что они накапливаются в печени и селезенке», — заявил врач.

По его мнению, что Зайналиев «придумал якобы медицинские термины», а пациенты идут к нему от незнания. «Берет на жалость, тем не менее многие ведь верят и идут. Идут не от безысходности, а больше от неграмотности», — добавил он.

Юрист Эдиль Эралиев считает, что в первую очередь врачи должны официально подтвердить ухудшение состояния ребенка после лечения у Зайналиева, а затем передать это в милицию.

«Прокуратура может тоже отреагировать. Они могут это сделать в рамках защиты гражданских прав», — добавил он.

ГУВД Октябрьского района пытается получить разрешение на медэкспертизу у родителей пострадавшей девочки — так как она несовершеннолетняя, для этого нужно заявление взрослых.

Родители с жалобой в правоохранительные органы не обращались. Только после экспертизы против знахаря могут возбудить уголовное дело.

С похожей проблемой правоохранительные органы уже сталкивались годом ранее, когда он убил свою пациентку, отрезав ей грудь без наркоза. Ее близкие решили не заявлять на лекаря и обвинить в убийстве его не смогли, только в незаконном врачевании — у него попросту не было лицензии на лечение.

«Меня никто не остановит, кроме Аллаха»

Летом 2017 года «целитель» Хашим Зайналиев закрыл свою клинику в Бишкеке. Это произошло как раз после того, как на его операционном столе умерла женщина с раком груди, которой знахарь пытался ампутировать грудь без наркоза.

Тогда милиция возбудила против Зайналиева уголовное дело за «незаконное врачевание», но наказания он так и не понес, несмотря на то, что у него не было лицензии на лечение людей. Позже в милиции заявили, что знахарь уехал на Ближний Восток, однако затем эту информацию опровергли.

В мае 2018 года журналисты «Клоопа» попытались попасть в клинику Зайналиева, которая расположена в бишкекском микрорайоне Кок-Жар, однако их туда не пустили. Сам знахарь отказался разговаривать с репортерами, а его помощник в телефонном разговоре назвал журналистов «врагами народа», которые «говорят неправду».

За день до визита журналистов в клинику, сам Зайналиев заявил, что продолжит лечить людей, даже если его больницу закроют.

«Если меня посадят в тюрьму и там буду лечить людей, когда выйду из тюрьмы, иншалла, люди сами организуют клинику для того что бы я работал. Меня никто не остановит работы, кроме всевышнего Аллаха», — написал тогда Зайналиев (прим. ред.: орфография и пунктуация соблюдены).

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