Президент Сооронбай Жээнбеков освободил от должности зампреда Госкомитета по делам обороны Нурбека Дуйшеналиева и зампреда Генштаба Кубанычбека Орозматова. В июле этого года чиновников признали виновными в злоупотреблении полномочиями в деле о незаконной выдаче квартир в доме Минобороны.

О причина увольнения Дуйшеналиева и Орозматова с должности не сообщается, известно лишь, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении от должности.

Однако оба зампреда проходили по делу о незаконной выдаче квартир в доме Минобороны в микрорайоне «Джал». Летом этого года Дуйшеналиева и Орозматова признали виновными в «Злоупотребление должностным положением», но не осудили в связи с истечением срока давности.

Кубанычбек Орозматов был назначен первым зампредом Генштаба в 2016 году и получал за безупречную службу медали и почетную грамоту президента.

Нурбек Дуйшеналиев был назначен на должность зампреда Госкомитета по делам обороны годом ранее, а в 2014 году был замминистра обороны по тылу.