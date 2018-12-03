Скриншот из видео. Пресс-служба Жогорку Кенеша

Пресс-служба Жогорку Кенеша опубликовала видео в честь Международного дня инвалидов, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам детей с инвалидностью.

В съемках приняли участие депутатки Наталья Никитенко, Рада Туманбаева, Махабат Мавлянова, Эльвира Сурабалдиева, Аида Касымалиева и Аида Исмаилова. На языке жестов они показали фразу: «Я за защиту прав детей с инвалидностью».

Бүгүн дүйнө жүзү боюнча Майыптардын дүйнөлүк күнү белгиленип жатат. Ушул окуяга карата депутаттар жана Жогорку Кеңештин басма-сөз кызматы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын маселесине коомчулуктун назарын буруу чечимин кабыл алды. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар калктын аялуу катмары болуп эсептелет жана биздин жалпы колдоого муктаж.Жогорку Кеңештин пресс-борборунда (3-кабат) “Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугун коргоо” аталышындагы маалымат жыйыны өтөт. Маалымат жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары Наталья Никитенко, Аида Исмаиловалар жана ЮНИСЕФтин өкүлдөрү катышат.—Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день инвалидов. В честь этого события депутаты и пресс-служба Жогорку Кенеша решила привлечь внимание общественности к проблеме детей с инвалидностью, которые являются одним из уязвимых слоев населения и нуждаются в нашей общей поддержке.В рамках дня сегодня в пресс-центре Жогорку Кенеше пройдет пресс-конференция на тему "Защита прав детей с инвалидностью" с участием депутатов Натальи Никитенко, Аиды Исмаиловой и представителей ЮНИСЕФ.

Publicerat av Elvira Kozubekova Söndag 2 december 2018

Но ни одного мужчины-депутата в видео не было. Пресс-секретарь парламента Эльвира Козубекова рассказала «Клоопу», что из-за нехватки времени в съемках ролика приняли участие только женщины.

«Нет ни одного депутата в ролике, потому что у нас не хватило времени по срокам. Несколько депутатов согласились сняться, но мы просто не успели их отснять. Это чисто техническая ошибка», — объяснила Козубекова.

По её словам, на съемки согласился депутат Кожобек Рыспаев, но к нему съемочная команда не доехала из-за снегопада. Сняться в видео также захотел и парламентарий Тазабек Икрамов, но его не успели отснять из-за отсутствия времени.

Козубекова пообещала, что они опубликуют более расширенное видео с участием сотрудников аппарата парламента, где будут мужчины.

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