Но ни одного мужчины-депутата в видео не было. Пресс-секретарь парламента Эльвира Козубекова рассказала «Клоопу», что из-за нехватки времени в съемках ролика приняли участие только женщины.

«Нет ни одного депутата в ролике, потому что у нас не хватило времени по срокам. Несколько депутатов согласились сняться, но мы просто не успели их отснять. Это чисто техническая ошибка», — объяснила Козубекова.

По её словам, на съемки согласился депутат Кожобек Рыспаев, но к нему съемочная команда не доехала из-за снегопада. Сняться в видео также захотел и парламентарий Тазабек Икрамов, но его не успели отснять из-за отсутствия времени.

Козубекова пообещала, что они опубликуют более расширенное видео с участием сотрудников аппарата парламента, где будут мужчины.