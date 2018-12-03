«ВИЧ — это мой друг». Как кыргызстанцы живут со смертельным вирусом, и почему это — не приговор

Вирус иммунодефицита человека — уже давно не смертельное заболевание. Антиретровирусная терапия обеспечивает ВИЧ-позитивным долгую жизнь. Тем не менее, из 6000 кыргызстанцев, живущих с вирусом, только половина принимает эти препараты, а к 2021 году их число может стать еще меньше. Мы поговорили с людьми, для которых принимать антиретровирусную терапию значит жить, и узнали, каково это — быть ВИЧ-позитивным в Кыргызстане.

Маленькая тайна

«Я была в шоке, когда узнала о своем статусе. Беспокоилась не за себя, а за ребенка, как он будет жить», — рассказывает Анара*. Она говорит тихим голосом, заламывает пальцы, смотрит в одну точку. Анара — мать троих детей, все мальчики. Ее старший сын, 9-летний Марат*, она сама и ее муж ВИЧ-позитивны. Втроем принимают лекарства — антиретровирусную терапию.

*имена героев изменены

Анара заразилась ВИЧ через переливание крови, а потом передала вирус сыну и мужу. Это случилось в 2009 году. Когда она была беременна первенцем, у нее начались проблемы со здоровьем. Врачи посоветовали ей сделать переливание крови. Уже после родов, в 2010-м, Анара узнала о своем статусе. «У меня болели почки, лечение не помогало. Врачи сказали, что в моей крови есть какие-то антитела и отправили в СПИД-центр. Там мне сказали, что я ВИЧ-позитивна».

Люди с ВИЧ должны принимать специальные препараты — благодаря им, вируса в крови становится так мало, что заразить кого-то невозможно. Можно даже завести здоровых детей. Фото: Алексей Скачков

Когда Анара узнала о своем статусе, то не хотела жить. Но затягивать с приемом препаратов не стала. Во время сдачи анализов у девушки появился новый стимул продолжать жить — она узнала, что беременна вторым сыном. «Врачи сказали, что если принимать лекарства, ребенок не заразится и будет здоровым», — говорит Анара. Так и случилось: ее второй и третий сыновья родились без ВИЧ.

Марат, ее первенец, начал принимать терапию с девяти месяцев. До двух лет — в форме сиропов, а потом — таблетки. Пить сиропы сын не хотел: они были горькие, а отговорка, что это витамины, не работала. «Он говорил: “Не хочу пить ваши витамины”, — смеется она. — Но другого выхода не было: приходилось заставлять».

Как только сироп заменили на таблетки, Марат перестал капризничать. Сейчас он пьет лекарства без пропусков, но уже задает вопросы: что за лекарство я пью? зачем?

Раскрывать правду Анара пока не хочет. Поэтому она продолжает выкручиваться:

«Я говорю: “Пей таблетки, чтобы хорошо учиться”. А он возражает: “Почему я пью, а мой братишка — нет?”. Я отвечаю: “Ну, твой братик же здоровее тебя”».

Когда Марату исполнится десять лет, он узнает правду: Анара планирует отправить сына в летний лагерь для ВИЧ-позитивных детей. Там Марату сообщат о его статусе — в такой обстановке дети легче переносят стресс и проще принимают себя такими, какие они есть.

Но не у всех это получается. Иногда ребенок, узнав свой статус, замыкается в себе и не понимает, почему он заболел, а его братья и сестры здоровы. В своей болезни он может обвинить родителей. «Но родители не всегда виновны, хоть детям и сложно это понять», — качает головой Анара.