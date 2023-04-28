Депутатка от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» Надира Нарматова раскритиковала замглавы Кабмина Эдиля Байсалова и предложила отправить его в отставку.

Депутаты 28 апреля на заседании парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» обсуждали грант в $29 млн от Глобального фонда борьбы со СПИДОм, которые по их мнению пойдут на поддержку ЛГБТ-сообщества в Кыргызстане.

Она отметила, что Байсалов возглавляет Координационный совет по здравоохранению, который должен контролировать финансирование средств на борьбу с заболеваниями, в том числе ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.

«Вы с утра только и делаете, что нападаете на депутатов, вместо того, чтобы нормально отвечать на вопросы. Вы зачем приходите сюда от лица правительства? […] Если ты не собираешься отвечать на вопросы, освобождай свой пост и передай тому, кто будет работать», — возмутилась Нарматова.

По её словам, Байсалов не был подготовлен к заседанию, грубо отвечал на вопросы и насмехался над депутатами.

«За 30 лет на борьбу с ВИЧ было выделено огромное количество средств от Глобального фонда, но где снижение заболеваемости, где уменьшение числа гомосексуалов? Они выходят на митинги, а нынешний вице-премьер поддерживал их! […] В социальной сфере провал. Гомосексуалов становится больше […] Мы что в игры играем здесь в парламенте? Сидит и насмехается над нами и говорит: “Я не знаю”. Сидит в качестве посредника читает по бумажке отчёт и информацию, которую ему написали», — заявила Нарматова.

Она добавила, что в соцблок, который курирует Байсалов на посту замглавы Кабмина нужно «поставить нормальную работающую женщину» и предложила дать представление на увольнение Байсалова.

Её поддержал коллега по фракции Шайлообек Атазов и лидер фракции Бактыбек Сыдыков. Последний отметил, что вопрос об отставке Байсалова будет отражен в решении фракций «Мекенчил» и «Ата-Журт Кыргызстан».

Грант от Глобального фонда для борьбы со СПИДом и скандал в парламенте

В парламенте сегодня на заседании парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил» разгорелся горячий спор. Всё из-за обсуждений гранта в $29 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом.

Например, депутаты были недовольны тем, что часть грантовых средств на борьбу с ВИЧ и СПИДом выделяют для ключевых групп, в числе которых представители ЛГБТ-сообщества. А депутатку Жылдыз Садырбаева возмутило то, что в составе Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (СКК) преобладают неправительственные и международные организации.

По ее словам, в этом есть конфликт интересов, так как члены комитета являются грантополучателями. Также она заявила, что выделяемые средства на борьбу с ВИЧ, СПИДом и туберкулезом используются неэффективно. Она добавила, что заявку на получение гранта нужно изменить и расформировать ССК.

После полемики с Садырбаевой Байсалов заявил, что сегодня ССК считается распущенным и он также проведет переговоры с ПРООН и Глобальным фондом над решением проблем.

Кроме Садырбаевой недовольства заявкой на грант выразил и депутат Шайлообек Атазов. Он переживает, что эти деньги фонд выделил на поддержку однополых браков и потребовал от Кабинета министров принять меры.

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