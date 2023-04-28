В Кыргызстане расформирован Страновой координационный комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией (СКК). Об этом заявил замглавы Кабинета министров Эдиль Байсалов 28 апреля на заседании фракции «Ата-Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Мекенчил».

На этом заседании депутат обсуждали информацию о гранте в размере $29 млн, выделенном Кыргызстану от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Решение расформировать ССК Байсалов принял после критики, с которой на него обрушились ряд депутатов. В частности депутаты были не довольный тем, что часть грантовых средств на борьбу с ВИЧ и СПИДом. В числе ключевых групп — представители ЛГБТ-сообщества.

Депутатку Жылдыз Садырбаева возмутило то, что представители Республиканского центра СПИД (новое название: Республиканский центр по контролю за вирусными гепатитами и ВИЧ) указали, что в стране зарегистрировано почти 17 тысяч представителей ЛГБТ-сообщества.

«Представители Республиканского центра по борьбе со СПИДом говорят о каких-то виртуальных цифрах — 16 900 гомосексуалов в стране, это мертвые души, вы их придумали, чтобы списать такие огромные деньги, это однозначно. Вы не можете учесть, у вас нет ИНН этих людей, точно также, как и нет у вас этих секс-работников, которым вы выделяете огромные деньги», — заявила она.

Садырбаева также возмутилась, что в составе ССК преобладают неправительственные и международные организации. По ее словам, в этом есть конфликт интересов, так как члены комитета являются грантополучателями. Также она заявила, что выделяемые средства на борьбу с ВИЧ, СПИДом и туберкулезом используются неэффективно. Она добавила, что заявку на получение гранта нужно изменить и расформировать ССК.

«Работа комитета абсолютно не прозрачна и не эффективна», — заявила она, добавив, что описанные в заявке мероприятия «противоречат кыргызскому менталитету».

Депутатка привела в пример Узбекистан и Таджикистан, которые получают аналогичные гранты, но средства распределяет Минздрав стран.

«Там нет понятий гомосексуализма, потому что это криминализированные статьи. Они эти деньги получают и реализуют, гораздо успешней нашей страны», — сказала депутатка.

Байсалов ответил, что тоже может сказать, что это «не соответствует национальным традициям», но призвал Садырбаеву понять, что в стране есть ЛГБТ-сообщества и проблема распространения ВИЧ и СПИД существует.

«Насчет слов о страновом комитете я сейчас в WhatsApp спросил, когда был ССК сформирован, мне ответили, что 5-6 лет назад и сейчас они сами себе в секретариат назначают членов. Я думал есть приказ министерства», — сказал он.

После полемики с Садырбаевой Байсалов заявил, что сегодня ССК считается распущенным и он также проведет переговоры с ПРООН и Глобальным фондом над решением проблем.

Кроме Садырбаевой недовольства заявкой на грант выразил и депутат Шайлообек Атазов. Он переживает, что эти деньги фонд выделил на поддержку однополых браков и потребовал от Кабинета министров принять меры.

Не первые возмущения

Возмущения депутатов Жогорку Кенеша грантом от Глобального фонда озвучиваются не первый раз. В марте спикер парламента Нурланбек Шакиев на заседании по выделению гранта на борьбу с туберкулезом и ВИЧ заявил, что НПО якобы ведут молодежь неправильным путем и в Кыргызстане все больше «негативных случаев».

Тогда же он поддержал слова депутатки Жылдыз Садырбаевой, которая предложила контролировать грантовые средства, получаемые НПО.

«Это наше будущее. Куда ведут молодежь неправительственные организации и на какие деньги? Будущее под ударом, тут речь о трансгендерах. Мы не обращаем внимания, а негативных случаев все больше. Нужно бороться с этим […] Это большая национальная проблема, последствия будут плохими», — сказал он.

До этого заявления Садырбаева вошла в комиссию по распределению этих средств и возмутилась тем, что из гранта в размере $29 млн $4,5 млн выдают на зарплаты работникам ПРООН и $884 тысячи направят на Пакет профилактических мер для мужчин, практикующих секс с мужчинами.