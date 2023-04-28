Присутствие иностранных лидеров на военных парадах в России всегда было символом поддержки Москвы и союзнических отношений с ней. Неудивительно, что после полномасштабного вторжения вооруженных сил России в Украину от созерцания российской военной техники на Красной площади отказались даже дружественные лидеры. Но не Садыр Жапаров — 9 мая 2023 года президент Кыргызстана будет единственным главой иностранного государства на путинском параде.

Журналист «Клоопа» поговорил с политологом и экспертом по Центральной Азии Аркадием Дубновым о том, что означает такое приглашение для самого Садыра Жапарова и в целом для Кыргызстана.

Как вы думаете, почему именно Жапаров оказался единственным президентом-гостем на параде в Москве? Кыргызстан, в отличие от Казахстана или Узбекистана, даже не планирует держать дистанцию с Россией и готов стать чем-то вроде центральноазиатской Беларуси?

Садыр Жапаров получил предложение, от которого нельзя отказаться. Президент Кыргызстана не в той силовой политической категории, что президенты Казахстана и Узбекистана.

Кремлю нужен иностранный гость на параде 9 мая. Понятно, что ни один лидер Запада, либо крупной страны не готов был откликнуться на предложение Москвы, поэтому такого рода предложений и не делается, чтобы не напороться на конфуз с отказом.

Лет 15 назад, Путин как бы пошутил, что после Махатмы Ганди и поговорить не с кем, мол мировые лидеры так потускнели, что с ними скучно. Несколько лет назад роль Ганди исполнил тогдашний президент Молдовы Игорь Додон. Ему в тот момент нужна была поддержка Москвы, он готовился к выборам.

Он был тогда единственным иностранным гостем в 2017 году на параде Победы в Москве. Телевидение показывало, как Путин тепло беседовал с молдавским президентом.

Такая же честь, если можно так выразиться, уготована Садыру Жапарову.

Беларусь — это все-таки часть славянского мира на постсоветском пространстве. Беларусь входит в ближайший с Россией государственный союз. Россия с Беларусью стремится образовать единое оборонное пространство, Беларусь готова размещать на своей территории ядерное оружие под контролем России.

Беларусь сегодня — ближайший вассал России на западных рубежах постсоветского пространства. Кыргызстан, к счастью, не претендует и не готов стать такого рода наперсником или ближайшим союзником России. У Кыргызстана другая роль — это страна традиционно была ориентирована на связи с Россией. В Кыргызстане какое-то время назад, я был свидетелем, был очень широко распространен русский язык. Мне трудно сказать, как молодежь пользуется русским языком и как он востребован сегодня.

Но в целом Кыргызстан наиболее русофильская страна в Центральной Азии, если даже не на всем Евразийском пространстве. Москве достаточно быть уверенной в том, что курс Бишкека не изменится. Последнее время Москва для этого прикладывает усилия, особенно на фоне военных действий, которые ведет Россия в Украине.

Кыргызстан, как и все страны СНГ и Центральной Азии, не выразил откровенной поддержки «специальной военной операции»*. Кыргызстан до сих пор достаточно четко поддерживает отношения с западными странами, которые Россия уже называет враждебными. В этом смысле Кыргызстан сохраняет свободу рук в политическом отношении и делать из страны Беларусь бессмысленная задумка — этого не будет.

О чем, по вашему, будут говорить Жапаров и Путин 9 мая? Чего Жапаров ждет от Путина, и что Путин ждет от него?

Тем может быть много, например, Жапаров ответит на интересующие Путина детали того, как идет урегулирование пограничного конфликта с Таджикистаном. Ведь нехорошо получается: две страны-члена ОДКБ не могут договориться. Россия не очень способна помочь, если только картами советских времен, которые не устраивают либо одну, либо другую сторону, в зависимости от времени создания карт.

Путин конечно поделится информацией о том, как идет «специальная военная операция», будет, может быть, ожидать знаков поддержки со стороны Жапарова.

Очевидно, что Путин посочувствует Жапарову в связи с давлением США, стремящихся не допустить обхода антироссийских санкций с помощью Кыргызстана. Этот как раз происходит во время визита помощника министра финансов США в Кыргызстан с четкой целью предупредить Бишкек о недопустимости любых попыток обойти эти санкции.

Известно, что Кыргызстан используется для транзита параллельного импорта, который идет в Россию, что для США недопустимо. Думаю, что Путин поинтересуется, как Бишкек будет отвечать на это давление США.

Президент Кыргызстана в силу своей, мягко говоря, неопытности может оказаться в роли ученика, который приехал в Москву, где ему будут давать уроки «правильного поведения». С этой точки зрения интересно, как будут отражаться итоги этой встречи.

Перед визитом Жапарова Россия устроила массированное давление на Кыргызстан, приостановив импорт, например, молока. Как вы думаете, чего Москва таким образом добивается от Бишкека? Может быть Москва таким способом пытается склонить Бишкек к расширению обхода санкций?

Эти кейсы по запрету на импорт кыргызской продукции я бы назвал показательной поркой, которую осуществляет Москва по отношению к своему партнеру. Если помните, какое-то время назад в России очень активно занимался такой поркой бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он заслужил известность тем, что очень «вовремя», синхронно с политическими обострениями наказывал Турцию запретом на импорт оттуда помидоров, находил там какую-то сыпь. То же самое происходило с польскими яблоками. Это принятая давно в России тактика и она призвана показать, что Москва не оставит без внимания «недружественную» политику какой-либо страны.

Сегодня это происходит в отношении Кыргызстана, который может поддаться на требования США закрыть параллельный импорт подсанкционных товаров.

На днях Жапаров встречался с представителем Саудовской Аравии, которая предоставила Кыргызстану $100 млн на программу строительства социального жилья. Это показывает, что во всяком случае пока внешняя политика Кыргызстана остается многовекторной. Не приведет ли дальнейшее сближение с Россией к концу этой многовекторности?

Говорить о дальнейшем сближении Кыргызстана с Россией забавно, потому что — куда уж ближе? Москву раздражает не сама по себе многовекторная политика, в частности Кыргызстана, а те партнеры, с которыми пытается установить отношения Кыргызстана.

Главное, что будет раздражать Москву — это установление серьезных отношений с враждебным сегодня для России государствами, в первую очередь «англосаксонскими», как любят говорить в Москве.

Как, вы думаете, отреагирует на московское соло Жапарова Запад, который уже призывал Кыргызстан не быть платформой для обхода антироссийских санкций?

Реакция западных стран будет зависеть от того, каким будет публичное отражение результатов этой встречи. Если станет известно, что Жапаров пообещал Путину, что Кыргызстан будет вести себя как суверенная страна, которая не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, то тогда это будет одна реакция или ее не будет вообще.

Если будут более откровенные заявления не в пользу США, то тогда могут быть какие-то более выразительные сообщения негативного свойства со стороны Запада.

Если будут более откровенные заявления не в пользу США, то тогда Бишкек может получить оттуда сигналы о критическом для Кыргызстана сворачивании сотрудничества с Вашингтоном.

*Российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину не войной, а специальной военной операцией.