Рост параллельного импорта в Россию может осложниться из-за нехватки складской инфраструктуры в Кыргызстане, так как страна является транзитной. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

По данным издания, аналогичная ситуация сложилась в Беларуси и Казахстане.

«Спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое, найти подходящие объекты уже сложно. Профессиональных девелоперов, специализирующихся на развитии логопарков, в странах СНГ немного», — отмечают в «Коммерсанте».

По информации издания, количество запросов российских компаний на склады в странах СНГ к началу весны увеличилось на 40-50%. При этом интерес к рынкам этих стран начал расти еще в прошлом году. В NF Group подчеркивают, что в Кыргызстане, Казахстане, Грузии, Армении и Таджикистане почти нет свободных площадей.

Одно из решений нехватки помещений — заключить с российскими компаниями заказ строительства складов под свои нужды. Однако, отмечает «Коммерсантъ», в СНГ не так много подготовленных к застройке площадок под склады.

Кроме параллельного импорта, в Кыргызстане и других странах Центральной Азии наблюдается высокий реэкспорт товаров в Россию. Об этом говорилось в докладе Европейского банка реконструкции и развития.

Аналитики связывают это с посреднической торговлей: товары экспортируются в страны Центральной Азии, а оттуда продаются в Россию. По данным ЕБРР, на посреднической торговле между подсанкционной Россией и другими странами Кыргызстан заработал 36 млрд сомов.

Однако такой реэкспорт создает риск, что Кыргызстан может оказаться под вторичными санкциями Евросоюза. Об этом предупреждал спецпредставитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан.

«Из стран Евросоюза уходит много товаров в Центральную Азию. Некоторые товары транзитом идут в Кыргызстан через Россию, и мы опасаемся, что этот товар может остаться в России», — сказал О’Салливан.