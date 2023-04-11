Кыргызстан и Россия могут создать объединенную региональную систему противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее соглашение правительство России уже представило Владимиру Путину.

После этого документ внесут на ратификацию в Госдуму России. На сайте правовой информации сообщается, что страны подписали соглашение о создании системы 16 августа 2022 года.

Переговоры о создании системы начали проводить еще в июле 2022 года. Тогда СМИ сообщали, что для размещения ПВО Кыргызстан предоставит России участок в размере 5 гектаров на безвозмездной основе.

Аналогичное соглашение с Россией уже одобрил парламент Таджикистана. Тогда Министр обороны страны Шерали Мирзо, выступая в парламенте отмечал, что реализация этого документа отвечает интересам обеспечения безопасности воздушного пространства Таджикистана.

«Создание совместной российско-таджикской системы противовоздушной обороны в прошлом вызывало вопросы. В то время как часть экспертов подчеркивало необходимость создания такой системы, другие эксперты критиковали Душанбе за то, что он передает свое воздушное пространство под контроль Москвы», — писало «Радио Озоди» (таджикистанское бюро «Радио Свободы» тогда.