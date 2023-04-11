Россельхознадзор с 10 по 16 апреля будет проводить проверку пяти молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана, поставляющих молочную продукцию в РФ. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Сотрудники ведомства посетят лаборатории, которые исследуют молочную продукцию по показателям качества и безопасности, закрепленные в ветеринарном законодательстве ЕАЭС, а также сборные пункты.

«По результатам проведенной инспекции будут сделаны выводы об эффективности проводимого ветеринарной службой Кыргызстана контроля и надзора в отношении производителей молочной продукции, отправляемой на экспорт, в том числе в адрес российских получателей», — отметили в Россельхознадзоре.

Подозрительная форель и не халяльная колбаса

В феврале Россельхознадзор уже обращался в Ветеринарную службу Кыргызстана, чтобы та приостановила сертификацию форели и форелевой икры, которая поставляется из Кыргызстана в Россию.

Тогда в ведомстве заявили, что на протяжении двух лет не раз выявляли случаи, когда в форели из Кыргызстана были превышены уровни содержания вредных веществ.

В ответ Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что на инспекцию девяти кыргызстанских рыбных хозяйств пригласят комиссию из представителей Россельхознадзора.

Также недавно в Россельхознадзоре заявили, что в халяльной колбасе, импортируемой из Кыргызстана, якобы нашли свинину и сою. Это вызвало бурное обсуждение в кыргызском сегменте соцсетей.

В российском ведомстве не сообщили название компании. Однако на ее заявление отреагировала одна из местных компаний, производящая мясную продукцию, «Тойбосс». В компании сообщили, что «никогда не использовали свинину в колбасах, никогда не использовали мясо животных, забитых не по Шариату».