В феврале Россельхознадзор приостановил экспорт форели из Кыргызстана. В результате бизнес потерял около 4 млрд сомов, сообщил «Клоопу» председатель Ассоциации рыбопромышленников Урмат Жумалиев.

На первом съезде рыбоводов, переработчиков и экспортеров рыбы и рыбной продукции страны Жумалиев сообщил, что в этом виновата Ветеринарная служба Кыргызстана, которая проигнорировала предупреждения Россельхознадзора. По его словам, Ветслужба не проводила никаких анализов, из-за чего пробы приходилось отправлять в Россию и Казахстан.

«Я прошу Ветслужбу услышать нас. Вы должны были разработать план экспорта, указать в нем, какие анализы нужны. Этого не сделали. Сейчас Россия сняла запрет на экспорт в отношении двух отечественных компаний, но они до сих пор не смогли отправить на экспорт ни одной машины. Непонятно, в какие лаборатории и за какими анализами бежать. За три месяца, пока граница была закрыта, Ветеринарная служба не сделала ничего, чтобы изменить ситуацию», — сказал он.

Запреты от Россельхознадзора на экспорт кыргызской продукции

За последние месяцы Россельхознадзор активно проверяет кыргызскую продукцию, поставляемую в Россию и находит в ней вредные вещества. Впоследствии российское ведомство устанавливает запреты на экспорт, временные, но как выясняется это приводит к большим потерям в агропромышленной сфере.

В феврале российское ведомство заявило, что на протяжении двух лет не раз выявляли случаи, когда уровни содержания вредных веществ в форели из Кыргызстана превышали нормы. В итоге Россия приостановила импорт форели и икры из Кыргызстана.

По словам директора Ассоциации рыбных хозяйств Кыргызстана Олега Досаева, из-за временного запрета на экспорт существует риск закрытия рыбных предприятий в стране. Глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков 13 апреля говорил, что предприятий, которые прошли все проверки, смогут возобновить экспорт рыбы в течение недели.

Также в апреле Россельхознадзор сообщил, что в импортируемой из Кыргызстана халяльной колбасе якобы нашли свинину и сою. Это вызвало бурное обсуждение в кыргызском сегменте соцсетей.

В российском ведомстве указали на продукцию компании «Тойбосс», производящей мясную продукцию. В компании сообщили, что «никогда не использовали свинину в колбасах, никогда не использовали мясо животных, забитых не по шариату».

Также в апреле Россельхознадзор выявил ГМО в семенах кукурузы объемом 14,2 тонны из Кыргызстана.

Авторка: Аделя Жуманалиева