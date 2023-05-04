Президент Садыр Жапаров внепланово посетил среднюю общеобразовательную школу №77 в Бишкеке и принял участие в уроке учеников 9-го класса по истории развития религий. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба президента.

На уроке Жапаров понаблюдал за ходом учебного процесса, методикой преподавания нового предмета и уровнем знаний учеников по этой теме.

«Президент подчеркнул, что для предупреждения вовлечения в различные радикальные религиозные течения важно доносить подрастающему поколению правильную информацию касательно религии, и школьный предмет поможет не только сформировать у молодежи правильное представление о ней, но и поспособствуют просвещению в религиозных вопросах в их семьях и близком окружении», — сообщили в пресс-службе.

Предмет «История развития религий» ввели в учебную программу с сентября 2022 года по инициативе Жапарова.

Тогда сообщалось, что пока его будут изучать ученики 9 классов, а позже предмет введут для учащихся 7-8 классов. В администрации президента считают, что предмет «История развития религий» является составной частью гуманитарного образования.

В 2016 году его в пилотном проекте ввели в 10 школах Кыргызстана, а в 2020 году еще в 56 общеобразовательных учреждениях.

Введение предмета было прописано в Концепции госполитики в религиозной сфере Кыргызстана на 2014-2020 годы. Концепцию приняли советом обороны во время президентства Алмазбека Атамбаева.