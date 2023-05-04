В Кабинете министров 4 мая обсудили внедрение электронных браслетов для мониторинга местоположения и действий подозреваемых. Об этом сообщили на сайте правительства.

Министр юстиции Аяз Баетов на заседании сказал, что электронный браслет повысит эффективность работы правоохранительных органов, снизит нагрузку на тюремные учреждения (СИЗО), повысит безопасность граждан и станет «новым этапом в развитии пенитенциарной системы»*.

*Пенитенциа́рная (уголо́вно-исполни́тельная) систе́ма обеспечивает исполнение наказаний как связанных, так и не связанных с лишением свободы.

«Эта технология поможет уменьшить число случаев нарушения режима. Электронные браслеты могут стать обязательным элементом контроля за подозреваемыми, в отношении которых проводятся оперативно-следственные мероприятия. Они также позволят существенно сократить случаи семейного насилия и насилия над женщинами», – сказал министр юстиции.

Электронное наблюдение не будут применять к подозреваемым, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления.

По итогам совещания, глава Кабмина Акылбек Жапаров поручил изучить опыт других стран по внедрению этой системы.

Семейное насилие в Кыргызстане

В марте Национальный статистический комитет при поддержке «ООН-женщины» представил публикацию «Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и гендер в Кыргызстане». В своем обзоре исследователи рассказали о росте семейного насилия, пострадавшими от которого являются именно женщины, и сохраняющемся дисбалансе между женщинами и мужчинами в экономике, политике и ведении домашнего хозяйства.

Согласно данным, число пострадавших от семейного насилия увеличилось почти в 3 раза за шесть лет. Авторы сравнивали данные за 2015 и 2021 годы. Подавляющее большинство пострадавших — 96% — женщины.

В обзоре говорится, что в 2021 году из 10 151 зарегистрированных случаев семейного насилия, лишь 256 (2,5%) завершились возбуждением судебных дел. 2021 году в кризисные центры обратились 15 696 человек — 12 559 из них женщины. Самой частой причиной обращений было семейное насилие.