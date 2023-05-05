Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков заявил, что некоторые пользователи соцсетей исказили смысл фото президента Садыра Жапарова в школе №77 в Бишкеке. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Жапаров внепланово посетил школу №77 4 мая. А позже пресс-служба президента опубликовала фото, на одном из которых Жапаров стоит на фоне надписи, прославляющей русский язык.

«Как известно, в школах есть классы, разделенные на предметы по русскому языку, математике и химии. В соответствии с предметами интерьер классной комнаты оформлен соответствующим образом. Президент сфотографировался в классе русского языка, когда внепланово посещал школу. Мы считаем, что неуместно искажать его смысл, заниматься политикой, шутить», — написал Орунбеков.