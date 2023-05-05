В посольстве США в Бишкеке заявили, что у них вызывает обеспокоенность решение Жогорку Кенеша о досрочной отставке Атыр Абрахматовой с поста омбудсменки. Об этом говорится в соцсетях посольства.

«Голосование Жогорку Кенеша за смещение Атыр Абдрахматовой после ее доклада о состоянии прав и свобод человека в Кыргызской Республике вызывает обеспокоенность по поводу приверженности правительства принципам прозрачности и подотчетности. И оно несовместимо с членством Кыргызстана в Совете по правам человека», — написали в посольстве.

По их словам, Институт омбудсмена играет важную роль в поддержании верховенства права и содействия надлежащему управлению.

Решение досрочно снять с должности омбудсмена Атыр Абдрахматову депутаты Жогорку Кенеша приняли 3 мая на очередном заседании. Представление о досрочном прекращении полномочий Абдрахматовой внесла фракция «Ата-Журт Кыргызстан».

Ранее Абдрахматова выступила с отчетом о ситуации с правами человека в Кыргызстане за 2022 год. Тогда некоторые из депутатов призвали выразить ей вотум недоверия и предложили досрочно ее уволить.

На заявление депутатов отреагировала международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) и опубликовала заявление в защиту Абдрахматовой. Правозащитники призвали власти Кыргызстана не снимать ее с должности омбудсмена до истечения срока ее обязанностей.

Атыр Абдрахматова первая женщина в Кыргызстане ставшая омбудсменом. На этот пост ее избрали в марте 2022 года. До поста омбудсмена Абдрахматова работала зампредседательницей Центральной избирательной комиссии.

Она добровольно сложила свои полномочия члена ЦИК после приведших к смене власти протестов, последовавших после парламентских выборов в октябре 2020 года.