Арестованные по Кемпир-Абадскому делу активисты, политики 4 мая предложили объявить общественный импичмент президенту Садыру Жапарову. Об этом они написали в своем обращении к главе государства.

Они отметили, что на протяжении шести месяцев 37 следователей, десятки оперативных сотрудников «не смогли найти ни одного доказательства» по обвинениям, которые им предъявили, а позже им «в спешке было предъявлено дополнительное обвинение».

Фигуранты дела считают, что в отношении них и их родственников на высоком уровне «безосновательно и незаконно ведется морально-политическая, материальная, физическая и психологическая пытка, дискриминация, издевательства, бесчеловечное отношение, а также попытка их сломить и заставить извиняться перед президентом».

«Мы “Кемпир-Абадцы” никогда не попросим у вас прощения. Так как мы не виновны ни перед государством, ни перед народом, ни перед законом. Напротив, на протяжении двух лет вы со своей командой нарушаете Конституцию, законы. Поэтому мы считаем, что будет правильно если вы извинитесь перед нами и народом, и тихо по собственному желанию уйдете с поста президента!» — сказали они.

В качестве основы для импичмента они назвали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе, а также коррупцию на золоторудных рудниках, закрытие «Азаттык» и «кустуризацию».

«Наше обращение не означает […] “Если я встану, ты умрешь”, а станет правовым фундаментом для дальнейшей реальной политической борьбы. Если вы немедля не покинете пост президента, то в Кыргызстане разразится очередная политическая волна или гражданская война», — написали фигуранты дела.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков.

Все арестованные публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают, что эти высказывания стали причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, заявило, что собравшиеся якобы готовили полномасштабные митинги и хотели захватить власть.

При этом не все арестованные по делу были на встрече, о которой говорит следствие, и не все состояли в комитете. Несмотря на это, обвинительные заключения всех фигурантов дела схожи. Часть арестованных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности с этого дела.