Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 24 апреля в Москве на встрече с заминистра сельского хозяйства Кыргызстана Саматом Насирдиновым и послом Кыргызстана в России Эрмеком Омуралиевым заявил, что кыргызские молочная и рыбная продукции вернутся на российский рынок только инспекции Россельхознадзора.

В пресс-службе российского ведомства также сообщили, что в «результате визитов Россельхознадзора подтвердился формальный подход ветеринарных специалистов Кыргызстана к включению местных предприятий в реестр поставщиков стран ЕАЭС».

«В ходе инспекции молочных компаний не были предоставлены результаты мониторинговых исследований на лейкоз, паратуберкулез и контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота; отсутствовали документы, подтверждающие эффективность проведения вакцинации от ящура. Предприятия не владели информацией о применяемых на фермах лекарственных препаратах, таким образом, программы производственного контроля составлялись формально», — заявили в ведомстве.

К аналогичным результатам специалисты надзора пришли и по части рыбных хозяйств Кыргызстана.

«По территории республики сырье перемещалось без ветеринарных сопроводительных сертификатов. На предприятия рыба поступала без каких-либо документов в бочках, при этом маркировка отсутствовала», — сообщили в Россельхознадзоре.

Также по данным ведомства, в ближайшее время представители компетентных органов согласуют проведение видеоинспекции двух кыргызских рыбных компаний, после чего этот список может расшириться молочными предприятиями.