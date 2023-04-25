Государственная таможенная служба (ГТС) Кыргызстана проверяет информацию о том, что Кыргызстан экспортирует в Евросоюз запрещенный беларусский лес под видом своего. Об этом в ведомстве сообщили, отвечая на запрос «Клоопа».

В ответе говорится, что «после публикации материала под названием “Лесные братья. Как Кыргызстан помогает Беларуси обходить санкции ЕС”, проводится служебное расследование по фактам, изложенным журналистами».

«В настоящее время, в рамках проводимой работы проводится анализ базы данных таможенного декларирования товаров, направлены запросы в компетентные органы. По результатам расследования будет рассмотрен вопрос о передаче собранных материалов в следственные органы для дачи юридической оценки действиям лиц, причастных к данным нарушениям», — рассказали в таможне.

Как Кыргызстан экспортирует в ЕС рекордные объем леса

В марте 2022 года Евросоюз ввел запрет на импорт беларусской древесины и пиломатериалов. Как только санкции начали действовать, экспорт из Казахстана в ЕС вырос в 74 раза, а из Кыргызстана – примерно в 18 тысяч раз.

Международное расследование журналистов выявило, что кыргызские фирмы с беларусскими корнями напрямую предлагают поставлять в ЕС подсанкционную продукцию по фальшивым документам. Журналисты нашли три таких компании.

По подсчетам расследователей, схемы косвенного реэкспорта беларусской древесины в ЕС через Кыргызстан и Казахстан принесли своим организаторам около 30 млн евро. Этим бизнесом занимаются, в том числе бывшие беларусские чиновники.

После публикации расследования литовская социал-демократическая партия исключила из своих рядов политика Саулюса Гирчиса, чьи компании, согласно данным журналистов, занимались реэкспортом подсанкционного леса. Политобъединение тогда потребовало, чтобы литовские власти начали официальное расследование в отношении бизнеса Гирчиса.

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