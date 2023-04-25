Первомайский райсуд Бишкека вынес решение в отношении сына политика Азимбека Бекназарова — Руслана Бекназарова.

Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе суда, бывшего замакима Свердловского района Бишкека признали виновным в изготовлении и распространении экстремистских материалов (часть 1 статья 332 УК КР). Его приговорили к одному году лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с применением пробационного надзора сроком на один год.

Также Бекназарова оправдали по статье «Содействие террористической деятельности» за отсутствием в его действия состава преступления.

Руслана Бекназарова задержали в сентябре 2022 года по подозрению в распространении экстремистских материалов. В МВД тогда сообщали, что во время мониторинга в Facebook они нашли аккаунт, который распространял материалы, пропагандирующие идеологию террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в Кыргызстане.

В ноябре Бекназарова отпустили под домашний арест. Спустя некоторое время он подал в отставку с должности первого заместителя акима Свердловского района Бишкека.

Азимбек Бекназаров заявлял, что заведенное в отношении сына дело связано с его критикой в адрес властей. Политик является фигурантом Кемпир-Абадского дела.