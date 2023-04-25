Россельхознадзор выявил ГМО в семенах кукурузы объемом 14,2 тонны из Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщили в Россельхознадзоре, на семенной материал из Кыргызстана отсутствовали документы, подтверждающие сортовые и посевные качества. Этикетка на мешках содержала неполную информацию.

«Кроме того, продукция ввозилась в сопровождении фитосанитарного сертификата, оформленного компетентным органом Кыргызстана, в котором информация не совпадала с данными транспортных документов», — сообщили в ведомстве.

В Россельхознадзоре сказали, что Минсельхоз Кыргызстана «в оперативном порядке проведет расследование причин случившегося и направит в адрес ведомства исчерпывающую информацию».

Запрет на импорт продукции из Кыргызстана

В феврале Россельхознадзор сообщил, что приостанавливает импорт форели и форелевой икры из Кыргызстана. Причиной ведомство назвало превышение нормы содержания запрещенных и вредных веществ.

В апреле в Россельхознадзоре заявили, что в халяльной колбасе фирмы «Тойбосс» якобы обнаружили свинину и сою. Сама компания опровергла эти доводы.

21 апреля Россия приостановила импорт всей молочной продукции из Кыргызстана. Как сообщили в Россельхознадзоре, ведомство приняло такое решение после получения результатов инспекции кыргызстанских предприятий по производству молочной продукции, ферм и пунктов сбора молока.

Комментируя такое положение дел, глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил, что не видит в этом вопросе большой политики.

«Тут больше вопросов к нашим службам… Я тут никакой большой политики не вижу. […] Но тот факт, что четыре принципа ЕАЭС не работают (свобода передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы), меня сильно настораживает. Свободу передвижения товаров мы должны обеспечить, в первую очередь это, конечно, Россия», — сказал Жапаров.