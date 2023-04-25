Бизнесмен Владимир Цмоколо, который участвовал в бакиевских махинациях с производственной базой «Кыргызтемир» в Бишкеке, уже шесть лет не платит положенные 12 млн сомов налога в бюджет Кыргызстана. Это подтвердили «Клоопу» в Государственной налоговой службе.

В службе уточнили, что еще в 2021 году отправили Владимиру Цмоколо уведомление по адресу его регистрации в Кыргызстане, но оказалось, что он там не живет. Налоговики попросили милицию найти Цмоколо и вручить ему извещение. Что произошло дальше, ведомство не уточняет.

Производственная база «Кыргызтемир» расположена в Бишкеке и владеет участком 8 га. На участке находятся склады, офисное здание, автомобильные и железнодорожные подъездные пути, грузовые краны. В 2007 году сын тогдашнего президента Кыргызстана Максим Бакиев и его приближенные путем угроз и шантажа принудили акционеров ОАО «Кыргызтемир» продать им контрольный пакет.

В 2010 году после свержения президента Курманбека Бакиева производственная база Кыргызтемира была арестована в рамках уголовных дел против его сына Максима и его партнеров. Но позднее базу вывели из-под ареста путем многократной смены владеющих ею компаний. Одним из собственников базы был Владимир Цмоколо.

В 2017 году Цмоколо, получив производственную базу «Кыргызтемир» от партнеров Максима Бакиева за 15 млн сомов, продал ее другой бакиевской компании — Global Group за 136 млн сомов. С этой сделки он должен был уплатить в бюджет Кыргызстана 12 млн сомов налога. Но, как подтвердила налоговая служба, не сделал этого даже через шесть лет.

Купив базу, компания Global Group получила под ее залог три крупных кредита, два из которых получены от государственного банка «Айыл банк». В 2019 году прокуратура пыталась конфисковать базу. Но Первомайский суд Бишкека решил, что «Кыргызтемир» не подлежит конфискации.

18 апреля срок давности по взысканию 12 млн сомов налога с Владимира Цмоколо истек. Теперь он может не опасаться их взыскания – в отличие от множества индивидуальных предпринимателей Кыргызстана, которых штрафуют на десятки тысяч сомов за ошибки в отчетах.