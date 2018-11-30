Сформировалась идея для первого спутника

Самое главное достижение осени 2018 года — это то, что мы решили, каким будет самый первый спутник.

Это будет наноспутник формата tubesat — он очень маленький, вмещается в ладонь и имеет цилиндрическую форму. Самое главное, чему мы будем учиться на первом спутнике — это как принимать и передавать сигнал между, собственно, спутником и нашей станцией на Земле.

Слева — спутник TubeSat, который мы запустим. Прозрачный справа — несущий корпус CubeSat. Фото: Interorbital Systems

Кроме того, мы будем учиться принимать и передавать сигнал в тех случаях, когда спутник находится не над Кыргызстаном.

Это будет делаться при помощи сети дружественных антенн, в которую мы хотим вступить — таким образом, пролетая, например, над Калифорнией, наш спутник будет отправлять сигнал на одну из антенн этой сети, а мы будем получать данные оттуда по интернету.

Да, первый спутник кажется простым, но даже это сделать нелегко. Ну и вообще, мы окончательно решили, что первый спутник в принципе не должен быть слишком сложным, иначе мы просто ничего не запустим. А вот уже начиная со второго спутника можно будет конструировать что-то более сложное.