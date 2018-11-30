Прошло целых девять месяцев с начала работы Кыргызской космической программы и её школы спутникостроения для девочек, участницы которой строят первый кыргызский спутник. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Наш первый отчет был о том, что происходило в первые три месяца. Настало время поделиться тем, что крутого у нас произошло аж за целых 6 месяцев, а произошло очень много!
Сформировалась идея для первого спутника
Самое главное достижение осени 2018 года — это то, что мы решили, каким будет самый первый спутник.
Это будет наноспутник формата tubesat — он очень маленький, вмещается в ладонь и имеет цилиндрическую форму. Самое главное, чему мы будем учиться на первом спутнике — это как принимать и передавать сигнал между, собственно, спутником и нашей станцией на Земле.
Кроме того, мы будем учиться принимать и передавать сигнал в тех случаях, когда спутник находится не над Кыргызстаном.
Это будет делаться при помощи сети дружественных антенн, в которую мы хотим вступить — таким образом, пролетая, например, над Калифорнией, наш спутник будет отправлять сигнал на одну из антенн этой сети, а мы будем получать данные оттуда по интернету.
Да, первый спутник кажется простым, но даже это сделать нелегко. Ну и вообще, мы окончательно решили, что первый спутник в принципе не должен быть слишком сложным, иначе мы просто ничего не запустим. А вот уже начиная со второго спутника можно будет конструировать что-то более сложное.
Тренинги
В июле к нам в школу приехали первые зарубежные тренерки.
Нурана Ахундзаде и Лала Мухтарова, инженерки из Азербайджана, провели двухнедельные курсы для девушек по робототехнике на микрокомпьютере Ардуино, про возможности которого мы рассказывали в июньском отчете.
Наши спутникостроительницы попробовали поработать с пластиковой моделью нашего спутника, распечатанного на 3D-принтере. Нурана ещё вернётся к нам позже, когда мы начнём работать непосредственно над прототипом спутника.
3D-принтер обновлён и крут как никогда
Поработав с нашим первым 3D-принтером, спутникостроительницы решили сделать его мощнее и функциональнее. Задача не из легких, конечно, но самый крутой 3D-принтер в Кыргызстане уже на подходе!
Для этого мы решили усовершенствовать его, заказав новые мозги — главный контрольный модуль, который отвечает за вычисления и координирование.
Кроме того, мы получили новые двигатели и сопло для 3D-принтера. Благодаря всему этому, наш новый принтер сможет печатать пятью пластиками одновременно. Всё это будет нужно, чтобы печатать часть деталей для нашего будущего спутника. Здесь наш 3D-принтер мы пока не покажем, но скоро будет видео про него.
Переезд
Кыргызская космическая программа переехала вместе со своей родительской организацией “Клооп Медиа” в новый офис. Теперь у нас есть в офисе “Клоопа” отдельная комната, где участницы и соберут спутник.
Посмотрите тур по комнате от нашей главной тренерки Алины:
Пресса и выступления
В середине октября статья о Кыргызской космической программе вышла на сайте TED — пожалуй, самой известной в мире конференции, посвященной технологиям, образованию и дизайну.
Это вызвало эффект домино, и в течение следующих двух недель о школе спутникостроения для девочек написало несколько западных изданий, включая Quartz — авторитетный американский журнал о технологиях.
Благодаря этому у Кыргызской космической программы резко увеличилось количество пожертвователей, но о них мы расскажем в следующей секции.
Кроме того, кыргызских спутникостроительниц всё чаще зовут выступать на мероприятия — и не только в Кыргызстане, но и в других странах.
В октябре Алина Анисимова и Айдана Айдарбекова выступили на конференции ZhasCamp в Алматы, месяц спустя Кызжибек Батырканова выступила в том же городе на TEDxYouth@AbaiStreet.
Кроме этого, Алина рассказала о космической программе на мероприятиях в Румынии, Армении и Грузии.
Финансирование
Ещё в январе мы начали собирать пожертвования на платформе “Патреон”, и к концу ноября их объём достиг более 1100 долларов США в месяц. Эта цифра особенно резко увеличилась после вышеупомянутой статьи в журнале Quartz.
Кроме этого, с ноября у Кыргызской космической программы появился донор — организация “Интерньюс” даст достаточное количество денег, чтобы их хватило на постройку, тестирование и запуск двух (!) наноспутников.
Это не означает, что нам больше не нужны пожертвователи — есть немало непредвиденных сумасшедших идей (например, тестировать прототип спутника в горах Иссык-Кульской области), расходы на которые не заложены в гранте от “Интерньюса”, но без которых спутник не получится.