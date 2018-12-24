В Оше милиционер ранил прохожего во время погони за нарушителем. Тот сбил дорожного инспектора

Дорожный инспектор. Иллюстративное фото. Темир Сыдыкбеков / RFE/RL

Дорожный инспектор ранил прохожего в Оше во время погони за нарушителем, сбившим его напарника. Раненого прохожего и сбитого инспектора госпитализировали.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) сообщили, что инцидент произошел вечером 23 декабря. Инспекторы остановили автомобиль «Мерседес» из-за нарушений: у него были затонированы передние стекла и не было заднего номерного знака. Водитель машины сбил одного из инспекторов и попытался уехать.

Напарник сбитого инспектора начал погоню в попытке остановить машину нарушителя. Как сообщают в дорожно инспекции, во время погони водитель «Мерседеса» «хаотично маневрировал», выезжал на встречную полосу, создавая угрозу для других людей. Поэтому милиционер сделал два предупредительных выстрела в воздух — это не помогло.

Тогда инспектор выстрелил по колесам «Мерседеса», но попал в переднее крыло автомобиля — пуля отрикошетила и попала в ухо 57-летнего прохожего, который шел по обочине.

Пострадавшего доставили в больницу — доктора оценивают его состояние как удовлетворительное — пуля застряла между костью и кожей. Сбитого инспектора тоже госпитализировали с различными ушибами.

Пресс-секретарь ошской милиции Замир Сыдыков рассказал «Клоопу», что ведомство проводит внутреннее расследование о правомочности использования табельного оружия инспектором.

Нарушителя задержали и водворили в следственный изолятор. В милиции сообщают, что ему 19 лет, он живет в Ошской области, у него есть судимость и он состоит на учете как член организованной преступной группировки. Передний номер на его автомобиле оказался подложным.

На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.