Госагентство окружающей среды будет искать источники смога в Бишкеке с помощью дронов

Иллюстративное фото. Doodybutch / Creative Commons Wiki

В агентстве собираются в ближайшие дни начать искать источники загрязняющих веществ в Бишкеке с помощью четырех дронов, подаренных ООН. Сотрудники агентства будут с воздуха проверять центральные улицы, новостройки, бани и крупные частные предприятия.

В госагентстве журналистке «Клоопа» рассказали, что дроны начнут запускать в Бишкеке уже в течение нескольких дней — пилотировать их будут его сотрудники.

«Дроны будут делать фото- и видеосъемку пробок, новостроек, бань и крупных предприятий на предмет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Например, если будут жечь автомобильные шины, то мы это увидим и передадим материалы в МВД, Госэкотехинспекцию и так далее», — сказали в пресс-службе госагентства.

• Представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в начале ноября подарили госагентству четыре дрона DJI Phantom 4 на сумму более 420 тыс. сомов. Изначально они предназначались для мониторинга лесов и борьбы с браконьерами, но пока в госагентстве их решили использовать для контроля бишкекского смога.

• В конце 2018 года вопрос загрязнения воздуха в Бишкеке стал особенно резонансным: горожане жалуются на черное облако над столицей. Президент Сооронбай Жээнбеков поручил правительству разработать предложения для улучшения экологической ситуации в столице.

• Причины возникновения смога — автомобили, отопление частных домов и Бишкекская ТЭЦ, работающая на угле. Также играют роль расположение и характер застройки Бишкека. Город находится в зоне, которая слабо продувается ветрами, а многоэтажные дома на юге Бишкека перекрывают ветер, который мог бы выдувать смог из города.