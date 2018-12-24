Минкульт разрабатывает сценарий экономного тоя для кыргызстанцев

Советское панно на потолке исторического музея в Бишкеке, изображающее кыргызскую свадьбу

Кыргызский минкульт создал рабочую группу, которая разработает универсальный сценарий для проведения частных тоев. Так министерство хочет уберечь граждан от излишнего расточительства на праздниках.

Разработкой сценария тоев занимается специально созданная рабочая группа при министерстве. Она вычислит, сколько гостей можно приглашать на торжество, сколько блюд нужно подавать на стол, и сколько денег стоит дарить виновникам торжества.

Пресс-секретарь министерства Айнура Асанбаева рассказала журналисту «Клоопа», что «не все кыргызстанцы» проводят праздники, правильно взвешивая свои финансовые возможности. Поэтому минкульт и решил разработать универсальный сценарий для проведения тоев и свадебных торжеств.

«Из-за этих тоев люди берут кредиты, долги. Если это бракосочетание, то [его организаторы] берут в долг, потом не могут расплатиться и уезжают на заработки за рубеж. Это острая проблема», — объяснила Асанбаева.

Она добавила, что универсальный сценарий тоев будет носить «рекомендательный характер».

Министр культуры Азамат Жаманкулов сказал, что рабочая группа провела только два заседания и пока не смогла найти «идеальный вариант» сценария тоев.

«Думаю, что до конца января мы что-то сможем предложить», — добавил он.

Закон о тоях

Вопрос о контроле трат кыргызстанцев на свадьбы и другие праздники в стране поднимают не в первый раз. Например, экс-депутат и бывший генпрокурор Аида Салянова считает, что чиновники и госслужащие должны подать пример гражданам и ограничить количество гостей на своих праздниках.

«Я понимаю прекрасно, что простые люди должны брать пример с чиновников. И я готова его подать. Когда женила сына, на его свадьбе не было никого из органов прокуратуры, хотя я сама была генеральным прокурором», — сказала она.

Будучи депутатом Жогорку Кенеша, Салянова была одним из инициаторов законопроекта «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», который должен был контролировать, как чиновники и госслужащие проводят свои праздники. Однако еще в июле 2016 года парламент его отклонил.