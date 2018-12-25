Уголовное дело против лидера «Ата-Мекена» Шыкмаматова закрыли

Алмамбет Шыкмаматов. Фото: Бексултан Абубакир / RFE/RL

Главное следственное управление ГКНБ закрыло уголовное дело депутата и лидера фракции «Ата-Мекен» Алмамбета Шыкмаматова: его обвиняли в коррупции и составлении фиктивных договоров.

Шыкмаматов в разговоре с журналистом «Клоопа» сказал, что его уголовное дело закрыли 25 декабря.

Делом депутата занимался Госкомитет нацбезопасности — его обвиняли в составлении фиктивных документов. По версии следователей, Шыкмаматов в 2011 году якобы помог компании «Барат Люкс» выиграть тендер на поставку служебных автомобилей для Счетной палаты.

Следствие считало, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены и продал его за $14,5 тысяч, хотя реальная стоимость автомобиля не превышала $10 тысяч.

Политика хотели привлечь к ответственности по статьям «Коррупция» и «Соучастие в преступлении». В декабре 2017 года Первомайский райсуд Бишкека признал вину Шыкмаматова. Суд обязал депутата выплатить государству штраф в 5 млн сомов.

Но Бишкекский городской суд отменил это решение летом 2018 года.

«Экспертиза вынесла заключение, что государству не был нанесен ущерб, а я не участвовал в тендерной комиссии. [Поэтому] следователь уголовное дело прекратил», — прокомментировал тогда Шыкмаматов решение Бишкекского горсуда.