Суд отменил приговор депутату Шыкмаматову и отправил его дело на доследование

Бишкекский горсуд отправил дело депутата от фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова на доследование, отменив приговор Первомайского суда Бишкека. В конце 2017 года суд признал депутата виновным в продаже автомобиля Счетной палате по завышенной цене и оштрафовал его на 5 млн сомов.

Адвокат депутата Чинара Джакупбекова сказала журналисту Kloop.kg, что суд отправил дело Шыкмаматова на доследование на основании её прошения.

«Мы рады этому. За одно и тоже деяние несколько раз не привлекают к ответственности, по этим основаниям дело уже было прекращено. А вдруг взяли начали заново судить», — сказала адвокат.

На депутата и бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова завели уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция» в феврале 2017 года. Позже статьи поменяли на «Коррупция» и «Соучастие в коррупции».

Шыкмаматова обвиняли в том, что в 2011 году он в бытность аудитором включил в тендерную заявку автомобиль своей жены «Мерседес-Бенц Е320» стоимостью $14,5 тысяч, в то время как машина стоила около $10 тысяч.

Первомайский райсуд признал его виновным в декабре 2017 года и приговорил к штрафу в 5 млн сомов.

Сам депутат говорил, что дело против него носит «политический характер».

«Суд признал меня виновным, чтобы прикрыть следствие и прокуратуру, которые неправильно возбудили на меня уголовное дело. Я ни в чем не виновен. Там нет не только состава преступления, но и самого преступления», — сказал тогда политик.

Дело против Шыкмаматова возбудили на фоне уголовного преследования нескольких его однопартийцев из «Ата Мекена» в 2017 году — например, лидера партии Омурбека Текебаева тогда приговорили к 8 годам лишения свободы, а другого депутата «Ата Мекена» Аиду Салянову — к 5 годам с отсрочкой исполнения приговора.

Все трое — и Текебаев, и Салянова, и Шыкмаматов — были критиками президента Алмазбека Атамбаева, который покинул пост главы государства в ноябре 2017 года после избрания его однопартийца Сооронбая Жээнбекова президентом.

Через полгода после избрания Жээнбекова главой государства, между его командой и командой Атамбаева начал скрытая конфронтация — это привело к отставкам приближенных бывшего президента с ключевых постов в правительстве и возбуждению дел по некоторым эпизодам, например, из-за модернизации ТЭЦ Бишкека.

Однако ни одна из сторон до сих пор прямо не подтверждает наличие конфликта между политиками — например, в своём последнем заявлении Атамбаев винит в преследовании его соратников не самого Жээнбекова, а его окружение. Сам Жээнбекова пока не комментировал эти дела.

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