Заключенные колонии в Чуйской области прекратили голодовку и отказались от требований — ГСИН

Заключеные колонии №27 в селе Молдовановка Чуйской области требовали свободного передвижения по колонии, меньшего количества проверок и разрешения на сотовые телефоны. Но они отказались от этих требований и прекратили голодовку.

Пресс-служба госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) сообщила, что осужденные отказались от всех требований «после воспитательной работы».

«Всего голодовку держали 54 человека. Шесть человек 11 июня начали принимать пищу. В ту же ночь от голодовки отказались и остальные. Сейчас все осужденные принимают пищу», — сообщила пресс-служба ГСИН.

Ранее в ГСИН назвали требования осужденных незаконными и настаивали, что объявившие голодовку «держат орозо» и принимают пищу в установленное время.

По сообщению службы, травмы, которые заключенные сами себе нанесли, «незначительные», и не отразились на их здоровье.

С 5 июня от еды отказались около 60 человек, осужденных за экстремизм. 10 из них зашили себе рты металлической проволокой, а 11 — порезали руки.

Заключенные требовали перевести их из отдельных камер и дать свободно передвигаться по территории колонии — осужденные за экстремизм лишены этой возможности.

Протестующие также требовали, чтобы им разрешили иметь сотовые телефоны и уменьшили количество проверок со стороны сотрудников колонии.

Это уже не первая акция протеста в исправительной колонии №27 — в январе 2017 около 20 осужденных за экстремизм также объявили голодовку.

Тогда они выступали против нового закона, по которому их должны были содержать отдельно от осужденных по другим статьям.

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