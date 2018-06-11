Узбекистан все больше привлекает кыргызских туристов, а узбекские граждане все чаще приезжают в Кыргызстан. Туристический поток начал увеличиваться после смены власти в Узбекистане. Рассказываем, как сейчас две страны налаживают связи, и почему кыргызстанцам интересно путешествовать по Узбекистану.

Когда бишкекчанка Мээрим вспоминает о своей поездке в Узбекистан, у нее перед глазами всплывает мавзолей в пригороде древнего города Бухара. Там, по её словам, у нее было ощущение полного покоя.

«Когда мы туда вошли, люди молились, пели птички. Нам наш гид сказал, что птички тоже совершают вечернюю молитву. Там было такое умиротворение. Это было что-то магическое. Не думала ни о чем», — рассказывает она.

Мавзолей святого Бахоуддина Накшбанда считается среднеазиатской Меккой. Сюда приезжают верующие из разных мусульманских стран, чтобы попросить исполнения желаний и отпущения грехов.

Когда-то увидеть Узбекистан и прикоснуться к историческим памятникам было для Мээрим только мечтой. Она видела их лишь в интернете, наблюдая за яркими путешествиями туристов. Мээрим рассказывает, что даже не знала о том, что Самарканд находится в Узбекистане.

«Узбекистан был недоступным, я знала об этом, но я безумно хотела туда поехать», — говорит она.

Медресе в Бухаре по дороге к крепости бухарских эмиров. Фото: Тариэль Малашев

На протяжении последнего десятилетия Узбекистан был практически недоступен для въезда туристов из Кыргызстана. Чтобы добраться по наземному пути до соседней страны, кыргызстанцам нужно было получить официальное приглашение от родственника из Узбекистана, а билеты на самолет были не всем по карману.

Причиной этому были многолетние раздоры между странами. После распада Советского Союза оставались нерешенными вопросы о разделении приграничных территорий. Каждая страна предложила собственный вариант государственной границы, опираясь на карты разного года выпуска. Спорными оказались 1378 километров границы.

В 2010 году из-за межэтнических столкновений на юге Кыргызстана Узбекистан в одностороннем порядке закрыл границу, а позже ввел ограничения на ее пересечение.

После того, как первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер в 2016 году, а на его место пришел Шавкат Мирзиёев, ситуация стала меняться, а отношения с Кыргызстаном — стремительно размораживаться.

Власти обеих стран организовали визиты больших делегаций друг к другу, подписав ряд соглашений об экономическом сотрудничестве и о границах. На переговорах президенты согласовали более 80 процентов границ и решили наладить сообщение между странами.

Медресе Улугбека в Самарканде. Фото: Тариэль Малашев

Как кыргызские туристы добираются до Узбекистана

Сейчас кыргызский турист может выбрать для себя удобный путь до Узбекистана — между странами действуют железнодорожное и авиасообщения. А 5 мая открылся и прямой автобусный рейс — автобус выезжает в Ташкент каждый день с западного автовокзала Бишкека и перевозит около 50 человек.

Поток кыргызстанцев, едущих в Узбекистан, стремительно растет. За весь 2016 год, по статистике кыргызской погранслужбы, туда выехало чуть более 373 тысяч человек, а за первый квартал 2018 года — 487 тысяч.

Туристические компании Кыргызстана стали активно работать с узбекским направлением с 2017 года, когда правительство Узбекистана дало разрешение на въезд кыргызским туристам.

Тогда за весь год в Узбекистан выехало 665,5 тысяч кыргызстанцев.

Арлан Харов, руководитель компании Asia Expeditions, рассказывает, что туры в Узбекистан пользуются большим спросом. Компания предлагает различные направления: от путешествия в Ташкент до туров по всей стране. Харов говорит, что, если такой тур не забронировать заранее, мест не остается.

Женщина вышивает на рынке в Бухаре. Фото: Мээрим Осмонова

Автобус с туристами выезжает в Узбекистан один раз в неделю и набирает до 40 человек. Стоимость поездок разная, зависит от направлений. Посмотреть столицу Узбекистана можно за 4500 сомов.

«Это самый дешевый турпакет. Он называется «Мой любимый Ташкент». Сюда включено: проживание, завтрак, переезд. Едут туристы на 3 дня», — говорит Харов.

Однако не всем по душе поездки с туристической компанией.

Бишкекчанин Хусан приобрел тур в Узбекистан на 3 дня. Он рассказывает, что в поездке ему катастрофически не хватало свободного времени.

«Была чересчур насыщенная программа. Я за короткий промежуток времени так много всего повидал. Времени ни на что не хватало, хотелось немного походить самим, передохнуть. Это плохо, если честно. Потому что возвращаешься в номер уставшим», — вспоминает он.

По его словам, по приезду в Бишкек, от поездки пришлось отдыхать — много информации и переездов с одного места на другое утомили.

Крепость эмиров в Бухаре. Фото: Тариэль Малашев

Очереди и другие проблемы на границе Узбекистана

Мээрим решила сама организовать свою поездку в Узбекистан. Она считает туры «неинтересными и скучными».

Наземным путем добираться до Ташкента девушке не захотелось, потому что долгая поездка утомляет. Поэтому она полетела из Бишкека в Ош на самолете, чтобы сократить путь. Оттуда доехать быстрее.

Ранним апрельским утром Мээрим приехала на кыргызско-узбекскую границу. Пропускной пункт «Достук» был переполнен — она увидела огромную очередь, где люди стояли с бытовой техникой и товарами. Многие из них, как выяснилось позже, находились здесь сутками и спали прямо на улице.

Очередь на пропускном пункте делится на мужскую и женскую — женщинам здесь нельзя находится близко к мужчине. Там Мээрим ожидала более трех часов, и стояла бы дольше, если бы не стала чувствовать себя плохо.

«У меня болела нога, моей подруге стало плохо. Узбеки оказались очень человечными — увидев, что нам плохо, нас пропустили», — рассказывает она.

Вывеска на пропускном пункте «Достук». Фото: Эрнист Нурматов / RFE/RL

С проблемами на пропускных пунктах сталкиваются большинство туристов, выбравшие наземный путь пересечения границы. Например, если у человека есть борода, то таможенные службы могут попросить задержаться и увести его «на разговор».

Предприниматель Тариэль Малашев хотел побывать в Узбекистане с тех пор, когда сестра подарила ему книгу с фотографиями Самарканда. Он рассматривал на снимках древнюю архитектуру, фрески на мавзолеях и мечетях и мечтал когда-нибудь оказаться в этой стране.

В итоге он поехал в Узбекистан по делам, но тоже столкнулся с неприятностями. По его словам, его останавливали на каждой границе и спрашивали, не экстремист ли он. Подозрения вызывала его борода.

«На границе постоянно задерживают и уводят в комнату минут на 10-15. КГБшники разговаривают и определяют принадлежность человека к экстремистскому направлению. Спрашивают, сколько зарабатываешь, чем занимаешься, где работаешь», — говорит Малашев. Тем не менее, он считает, что его мечта сбылась, и хочет побывать в Узбекистане вновь.

«О проблемах на границе мы слышали, — говорит директор Департамента туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, — сейчас анализируем эту ситуацию, в чем заключается проблема. Это мы будем обсуждать на встрече министров туризма Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, для того чтобы убрать все эти барьеры».

Мужчина отдыхает в тени дерева в Бухаре. Фото: Тариэль Малашев

Какие документы нужны, чтобы пересечь границу?

Пересечь границу кыргызстанцам с id-картой не получится — необходим заграничный паспорт. По прибытии в страну необходимо получить временную регистрацию, если находитесь в стране более трех рабочих дней дней. Если вы останавливаетесь в гостинице или хостеле, там вам и сделают регистрацию — потом талон нужно отдать пограничнику, выезжая из страны.

По словам Азамата Жаманкулова, между Кыргызстаном и Узбекистаном есть соглашение о пересечении границ. По этому соглашению, кыргызстанцы могут находиться в Узбекистане без визы 60 дней.

Пятидневное путешествие по Узбекистану, по словам Тариэля Малашева обойдётся примерно в $250. В эту сумму входит дорога из Бишкека в Ташкент и обратно, питание, проживание и поездки между городами. Ещё останутся деньги, чтобы купить сувениры, одежду или другие памятные вещи.

Кувшины, лампы и колокольчики на рынке в Бухаре. Фото: Мээрим Осмонова

Узбекские туристы в Кыргызстане

В 2016 году 350 тысяч узбекистанцев пересекли кыргызскую границу. В 2017 году это количество выросло до 694 тысяч.

Азамат Жаманкулов говорит, что численность въезжающих в Кыргызстан узбекистанцев стала расти после прихода к власти Мирзиёева.

В летнее время узбекские туристы предпочитают отдых на Иссык-куле. В 2017 году во время летнего туристического сезона открыли прямой авиарейс Ташкент-Тамчы, что повлияло на увеличение туристического потока.

Мохиба Зокиржонова, представитель ташкентской туристической компании «Diplomatic travel», рассказывает, что туры на Иссык-Куль пользуются большим спросом, и он растет.

«В этом году мы прогнозируем отправлять минимум 320 туристов в неделю. Отправляем во все пансионаты, в которые будет спрос. Мы предлагаем, а туристы сами по ценам выбирают. Некоторые туристы уже сами для себя выбрали пансионат и каждый год едут в одно и то же место», — говорит Зокиржонова.

Цены на туры разные — зависит от выбранного туристом пансионата. В прошлом году путевку можно было купить за минимальную цену в $400, в этом году цена возросла до $650. Мохиба объясняет это тем, что поднялась стоимость авиабилета.

Ташкентская встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана Мирзиёева и Жээнбекова 13 декабря 2017 года. Отношения двух стран стали улучшаться после смерти бывшего узбекского президента Ислама Каримова и прихода к власти Мирзиёева. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

Арлан Харов рассказывает, что узбекские туристы прилетают на Иссык-Куль минимум на неделю. Он объясняет это тем, что узбекистанцы живут в жаркой климатической зоне и не станут проделывать путь в 800 километров ради трехдневного отдыха.

«Мы восстанавливаем те отношения, которые были при Советском Союзе. В Узбекистане более 30 миллионов населения, и ближайшим курортом является наш Иссык-Куль и Кыргызстан. Наша цель — привлечь до одного миллиона туристов ежегодно в течение ближайших пяти лет. В этом году — 200 тысяч, в следующем году — 400 тысяч, и так далее», — говорит Харов.

Чтобы привлечь большое количество узбекских туристов в Кыргызстан, Арлан организовал выездную выставку в Ташкенте. Вместе с Ассоциацией курортов Кыргызстана и Департаментом туризма, его компания пригласила более 500 туристических компаний Узбекистана, спортивные федерации и профсоюзы крупных компаний. На ней представили туристические организации Кыргызстана, и Иссык-Кульские пансионаты.

Департамент туризма планирует развивать три направления для узбекских туристов: пляжный, оздоровительный и спортивный туризм.

Азамат Жаманкулов отмечает, что Департамент туризма хочет привлекать узбекистанцев в Кыргызстан не только летом.

«Мы хотели бы привезти сотрудников заводов и фабрик на оздоровление в весенний и осенне-зимний период. У них на заводах работают от 30 до 60 тысяч человек. Мы хотели бы привлечь этих работников на Иссык-Куль», — говорит он.

Жаманкулов добавляет, что он встречался со спортивными федерациями Узбекистана и сборными командами и приглашал их на Иссык-Куль на спортивные тренировки.

Весной на встрече с послом Узбекистана в Кыргызстане, Жаманкулов обсуждал вопросы об общей туристической визе в Центральную Азию.

«Нам необходимо урегулировать законодательство чтобы существовала единая виза, как например виза Шенген. То есть, если вы получаете визу в Кыргызстан, то с этой визой вы имеете право заезжать в Узбекистан, Таджикистан и так далее. Мы должны работать не в конкуретной борьбе, а наоборот, чтобы совместно продвинуться в этом отношении», — считает он.