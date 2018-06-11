Трудовой кодекс должен защищать права работников и работодателей и не давать им нарушать права друг друга. Какие трудовые права есть у граждан Кыргызстана, что нужно делать, если они нарушаются и какова вероятность отстоять их в суде?

Что такое Трудовой кодекс?

Это свод законов, которые регулируют трудовые отношения работников и работодателей. Его должны соблюдать и те, и другие. Если работодатель нарушит кодекс, то его работник может обратиться в суд, чтобы отстоять свои права. И наоборот.

Зачем он нужен?

Трудовой кодекс защищает трудовые права и свободу граждан. Это означает, что никто не имеет права заставлять кого-то работать по принуждению и под угрозой насилия.

В кодексе также прописано, на каких условиях должны взаимодействовать работодатель и работник. Например, при приеме на работу работодатель обязан заключать с будущим сотрудником трудовой договор. Он не должен задерживать зарплату и не вправе требовать от сотрудника исполнения задач, которые не входят в его обязанности.

Если работодатель берет сотрудника на работу, чьи условия труда считаются вредными или опасными для здоровья человека, то он обязан доплачивать за вредность, обеспечить его необходимой спецодеждой и проводить регулярные медосмотры персонала. К таким видам работ относятся работы на шахтах, уборка и вывоз мусора или авторемонтные работы. Полный список работ с вредными условиями труда есть в перечне правительства.

Трудовой кодекс требует от работника, чтобы он добросовестно исполнял свои обязанности, бережно относился к имуществу работодателя и не разглашал коммерческие, государственные тайны и другую конфиденциальную информацию.

Какие права работников чаще всего нарушают работодатели?

По словам юриста Эдиля Эралиева, работодатели часто нарушают Трудовой кодекс, когда они увольняют сотрудников по собственной инициативе.

По закону, работодатель может уволить сотрудника, если тот не справляется с возложенными на него обязательствами, совершил аморальный поступок или отсутствовал на рабочем месте без уважительной причины как минимум три часа подряд. Другие причины, по которым сотрудник может лишиться работы, расписаны в 83 статье кодекса.

Если работодатель увольняет своего сотрудника, то в отдельных случаях он обязан выплатить ему полагающиеся компенсации. Например, если компания проходит реорганизацию или вынуждена сокращать штат.

Некоторые компании этого не делают, и уволенным сотрудникам приходится добиваться выплаты компенсаций через суды, говорит юристка Ильяна Жедигерова.

Ещё, по ее словам, работники обращаются в суды, когда их работодатель задерживает зарплату, неправильно оформил процедуру увольнения, не заплатил сверхурочные, отпускные или декретные.

Если у сотрудника есть разногласия с начальством, то он может попытаться разрешить спор и через профсоюзы. Однако, как говорит Жедигерова, в своей практике она не встречала случаев, когда уволенный сотрудник пытался отстоять свои права через профсоюз. Эралиев добавляет, что профсоюзные движения в Кыргызстане слабо развиты.

Помимо этого, пожаловаться на нарушения со стороны работодателя можно и в Госэкотехинспекцию.

Почему работодатели нарушают Трудовой кодекс?

По словам Жедигеровой, это связано с тем, что работодатели игнорируют или не знают нормы трудового законодательства. Вторая причина — работодатель надеется, что, если он нарушит трудовое законодательство, его сотрудники не доведут дело до суда.

«Но если работник все же решит подать на работодателя в суд, то у него есть шансы выиграть судебный процесс — если у него будут доказательства, что его начальство нарушило его трудовые права», — говорит юристка.

Есть примеры, когда работник выиграл суд против работодателя?

Да. Например, в мае этого года Ленинский райсуд Бишкека рассматривал трудовой спор между компанией «Транс Азия Экспресс» и ее уволенным президентом Э.А. Между ними возник спор из-за невыплаченных компенсаций за неиспользованный отпуск.

Э.А. пришел на должность президента «Транс Азия Экспресса» в 2011 году, а в феврале 2018 совет директоров компании уволил его. По словам истца, компания должна была выплатить ему 165 тысяч сомов за неиспользованные отпуска. Но «Транс Аэро Экспресс» этого не сделала и оттягивала выплату компенсации, объясняя свои действия необходимостью провести перерасчеты и необходимые согласования.

Тогда бывший топ-менеджер решил обратиться в суд и выиграл его. Ленинский райсуд Бишкека обязал «Транс Азия Экспресс» выплатить компенсации Э.А. в полном объеме, а также заплатить госпошлину в 16,5 тысяч сомов.

Выигрывают в судах не только топ-менеджеры. Однажды бухгалтер одной из компаний подала на своего бывшего работодателя в суд, где потребовала выплатить ей 113 тысяч сомов компенсации за задержку выдачи трудовой книжки. Суд частично удовлетворил иск — инстанция обязала работодателя выплатить уволенной сотруднице 43 тысячи сомов.

А вот пример бюджетника — секретарша Шопоковского горкенеша добилась выплат долгов по зарплате. В августе 2017 года районный горкенеш уволил ее за «несоответствие занимаемой должности», но она смогла добиться, чтобы работодатель взял ее на работу обратно.

За вынужденный прогул и долги по зарплате суд обязал Шопоковский горкенеш выплатить истице 77 тысяч сомов, плюс расходы ее представителя и госпошлину.

Что делать, если начальство задерживает зарплату?

Как советует Жедигерова, в таком случае нужно обратиться к руководству с претензионным письмом и обозначить сроки по выплате задолженности.

Если реакции от начальства не последовало, то у вас есть право пожаловаться в Госэкотехинспекцию или обратиться в суд.

Важно: если работодатель задерживает зарплату или отпускные, то за каждый просроченный день он будет обязан выплатить вам 0,15 процентов от общей задолженности.

Например, вы работаете на кондитерской фабрике, и ваша официальная зарплата — 25 тысяч сомов. От компании на руки вы получаете 20300 сомов — после отчислений в соцфонд и вычета налогов. Руководство фабрики не платит вам зарплату четыре месяца — с февраля по май. То есть, 120 дней.

Долг компании перед вами — 81200 сомов. Ваша компенсация за задержку считается так: 81200 тысячи х 0,15% x 120 = 14616 сомов.

Что делать, если начальство требует выполнять задачи, которые не прописаны в трудовом договоре?

По закону, работодатель не вправе так поступать. За это он может быть оштрафован. От таких неправомерных действий работника защищает 56 статья кодекса.

Пример из реальной жизни: человек работал в банке водителем — занимался развозкой сотрудников. У водителя возник трудовой конфликт с начальником — тот требовал от него исполнять задачи, не связанные с его обязанностями. Например, начальник мог позвонить водителю в 12 часов ночи и сказать, чтобы тот приехал за ним и отвез его «по делам». Когда водитель высказал свои претензии начальнику, последний порекомендовал уволиться. Водитель так и поступил.

Если бы водитель решил отстоять свои права, то, по словам Жедигеровой, ему следовало обратиться с жалобой в Госэкотехинспекцию. Но для этого нужно иметь доказательства — фото, видео, записи разговоров. Если ваши аргументы убедят инспекцию, она оштрафует начальство.

Почему работнику важно заключать трудовой договор?

Трудовой договор — это документ, который юридически подтверждает, что между вами и вашим работодателем возникли трудовые отношения.

Если вы работаете без трудового договора, то вам будет сложнее доказать, что вы действительно работаете или работали с этим работодателем.

Из-за отсутствия трудового договора работник может пострадать и по другой причине — суд может посчитать, что между ним и работодателем были не трудовые отношения, а гражданско-правовые. То есть, работник был не наемным лицом, а индивидуальным предпринимателем. В таком случае, ему могут предъявить претензии за неуплату налогов и ведение деятельности без регистрации.