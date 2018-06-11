Аэропорт «Манас» запустил круглосуточные экспресс-микроавтобусы в Бишкек

До аэропорта «Манас» из Бишкека и обратно теперь можно доехать на экспресс-микроавтобусах, которые ездят по двум маршрутам каждые полчаса. Стоимость такой поездки — 120 сомов.

Почему это важно: Раньше до аэропорта «Манас» и обратно можно было доехать только на такси, которые стоят от 500 сомов и выше. Еще одним вариантом было доехать на обычной маршрутке, которую нужно было ловить на трассе около аэропорта.

Международный аэропорт «Манас» запустил экспресс-микроавтобусы с конечными в 12 микрорайоне и жилмассиве Кок-Жар. Микроавтобусы курсируют круглосуточно с разницей в полчаса и стоят 120 сомов.

План: Аэропорт «Манас» План: Аэропорт «Манас»

Пресс-служба аэропорта рассказывает, что пассажиров перевозят на микроавтобусах марки «Мерседес-Бенц» с кондиционерами и телевизорами.

Кроме этого в аэропорту сообщают о скором запуске аэроэкспресса до села Бостери на берегу Иссык-Куля.