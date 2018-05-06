Иллюстративное фото. RFE/RL

Первый пилотный автобусный рейс из Ташкента в Бишкек вышел 5 мая, а с 7 мая автобусное сообщение между столицами Узбекистана и Кыргызстана станет регулярным. До этого страны наладили железнодорожное и авиасообщение друг с другом.

Путь из Ташкента в Бишкек (или наоборот) займет чуть меньше 13 часов. По 30 минут уйдет на пересечение пограничных пунктов трех государств — узбекского «Гишт куприк», казахских «Жибек Жолы» и «Супатай Батыр», и кыргызского «Чалдовар».

Автобусы в Ташкент будут отъезжать от бишкекского Восточного автовокзала, а билет обойдется в 1000 сомов.

Узбекский перевозчик будет использовать китайские автобусы «Фотон», а кыргызский — автобусы «Yutong», тоже произведенные в Китае.

По информации «Узавтотранса», кроме рейса из Ташкента в Бишкек может открыться сообщение по рейсам Фергана—Ош, Андижан—Ош и Ташкент—Иссык-Куль.

Как еще можно передвигаться между Кыргызстаном и Узбекистаном

Между странами уже налажено железнодорожное и авиасообщение.

Первый поезд из Ташкента в Балыкчи направился 22 марта. Поезд отправляется по субботам, а по пути на Иссык-Куль также останавливается в Бишкеке.

Авиасообщение было открыто летом 2017 года — первый самолёт с узбекскими туристами приземлился в аэропорту Иссык-Куля 4 июля. Рейсами занимается авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари», но самолет до Тамчы сдан в аренду туристической компании Diplomatic VIP and travel service.

Туристическая компания организует специальный рейс на лето с 22 июня по 28 августа. В прошлом году билеты на этот чартер стоили от 380 долларов и выше, и включали в себя готовый тур.

Самолеты летают и из Бишкека в Ташкент — билет узбекских авиалиний обойдется почти в 9 000 сомов. А в декабре 2017 года Кыргызстан и Узбекистан договорились об открытии авиарейса Ош — Ташкент.

По информации туристической компании Kyrgyz Concept, пока рейсы из Оша в Ташкент не запущены. О них нет информации и на сайте узбекских авиалиний.

Также на юге Кыргызстана расширили пункты пропуска людей. По информации кыргызской погранслужбы, ежедневно границу пересекает 12 000 человек.

Улучшение отношений

Отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном наладились после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеева — это произошло после смерти первого узбекского президента Ислама Каримова в 2016 году. Мирзиеев приезжал с визитом в Кыргызстан и принимал у себя двух кыргызских президентов: сначала Алмазбека Атамбаева, а после и Сооронбая Жээнбекова.

Мирзиеев и Жээнбеков на втрече в Ташкенте 13 декабря 2017 года. Фото: Пресс-служба президента Кыргызстана

На переговорах президенты решили наладить сообщение между странами, согласовали более 80 процентов границ и обговорили совместное строительство Камбар-Атинской ГЭС-1.