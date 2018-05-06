«Интерфакс»: Медведев уйдет с поста премьера России

Российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уйдет в отставку 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина — об этом сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в Госдуме.

По информации агентства, если президент Владимир Путин предложит новую кандидатуру в течение суток после отставки Медведева, то ставленника президента рассмотрят и утвердят на пленарном заседании Госдумы уже 8 мая. Партия «Единая Россия», составляющая парламентское большинство, обещала поддержать выбор Владимира Путина.

Дмитрий Медведев возглавляет правительство России последние шесть лет — с 2012 года. С 2007 по 2012-й год Медведев был президентом России, пока Владимир Путин занимал пост премьера между своими президентскими сроками.

Медведев — ближайший соратник Путина, работавший с ним еще в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Он пришел в российское правительство в 1999 году и возглавлял штаб Путина на выборах президента в 2000 году. После это был замглавы аппарата президента, пока не возглавил его в 2003 году.

В 2005 году Медведев стал замглавы правительства, а два года спустя президент Владимир Путин объявил его своим преемником.

В марте 2017 года посвященный имуществу Медведева фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» стал причиной крупных антикоррупционных протестов в России.

ФБК рассказал в своем фильме о многомиллионном состоянии российского премьер-министра, формально оформленного на благотворительные фонды. Борцами с коррупцией была найдена недвижимость премьера — каждая стоимостью не менее миллиарда рублей — в шести регионах России и за границей.

Глава ФБК, оппозиционер Алексей Навальный, и участники протестного движения требовали у властей привлечь премьер-министра к ответственности.

Власти России тогда заявили, что не нашли никаких нарушений со стороны Медведева, а суд обязал Навального и его фонд удалить фильм — чего они так и не сделали.