Kloop.kg продолжает публиковать серию роликов режиссера Эрика Абдыкалыкова об истории знаковых мест Бишкека, которому исполнилось 140 лет. В этом выпуске актер Азиз Мурадилаев рассказывает о первых многоэтажках Фрунзе, филармонии, Белом доме и первом городском старосте.

Внимание: В ролике допущена фактическая ошибка. Ида Каминска в 1966 году была только номинирована на премию «Оскар», а получила ее Элизабет Тейлор.

Серия роликов «Бишкек 140» сейчас состоит из четырех видео — она посвящена 140-летию города. По словам ее автора и режиссера Эрика Абдыкалыкова, цель его работы — рассказать бишкекчанам об истории столицы.

«Так получилось, что большинству горожан неизвестна история родного города. По этой причине, собрав интересный материал, было решено снять серию короткометражных видео», — рассказал он.

Сначала команда Абдыкалыкова снимала ролики на собственные деньги, а позже работу поддержала мэрия Бишкека.

На четырех роликах работа не остановилась. По словам их автора, к концу 2018 года он хочет довести их количество до 16 видео, которые будут охватывать всю историю Бишкека.

«Скоро мы приступаем к съемкам второго сезона, который также будет состоять из четырех видео», — рассказывает Эрик Абдыкалыков.

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