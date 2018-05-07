Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России

В Москве 7 мая прошла церемония инаугурации Владимира Путина — он стал президентом России в четвертый раз. По закону, теперь Путин будет возглавлять Россию до 2024 года.

Вновь избранный президент принял присягу в Андреевском зале московского Кремля.

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убеждён, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей страны», — сказал Путин после принятия присяги.

Первый раз Путин стал президентом в 2000 году, а в 2004-м его переизбрали на второй срок.

По конституции России, один человек может быть президентом только два срока подряд, поэтому Путин не стал переизбираться в 2008 году — на посту президента его заменил Дмитрий Медведев, который до этого был вице-премьер-министром. После избрания Медведева Путин возглавил российское правительство и пробыл премьер-министром вплоть до 2012 года, когда его вновь выбрали президентом.

В 2008 году срок президентства в России увеличили с четырех лет до шести. Поэтому следующий президентский срок Путина, начавшийся в 2012 году продлился до 2018-го.

18 марта Путин в четвертый раз победил на выборах президента России — по официальным данным, за него проголосовало более 76% избирателей. Новый президентский срок Путина закончится в 2024 году, когда ему исполнится 71 год.

После выборов российский Центризбирком утверждал, что серьезных нарушений на них не было. Оппозиция же зафиксировала множество нарушений — от вбросов бюллетеней до угроз наблюдателям.

Митинги против Путина

За два дня до четвертой инаугурации Путина в Москве и других города России прошли акции протеста «Он нам не царь» — митингующие выступили против президента.

Митинги согласовали лишь в нескольких городах России. В большинстве из них власти отказались разрешать проведение акции. Во время митинга в Москве задержали его организатора — оппозиционера Алексея Навального. Его обвинили в «повторном нарушении установленного порядка организации митинга».

Всего в разных городах России задержали около 1600 человек. По словам правозащитников, часть задержанных избивали в автозаках. Среди задержанных были и несовершеннолетние школьники. На отца 12-летнего мальчика, задержанного в Саратове, составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Школьник выступал на митинге и критиковал губернатора.

Название акции отсылает к антикоррупционному фильму Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». Он рассказывал об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева.

После выхода фильма, 26 марта 2017 года, люди вышли на акцию протеста и требовали реакции властей на расследование Навального о многомиллиардном имуществе Медведева. Тогда было задержано более 1000 человек.