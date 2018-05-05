«Он нам не царь»: В России прошли митинги против президентского срока Путина

Перед инаугурацией Владимира Путина по всей России прошли митинги «Он нам не царь». В Москве задержан организатор митингов — оппозиционер Алексей Навальный, всего в разных городах России задержано более 1000 человек.

Обновлено в 22:10.

Митинги под лозунгом «Он нам не царь» прошли 5 мая во всех крупных городах России. Они направлены против третьего президентского срока Владимира Путина и проводятся перед его инаугурацией, которая состоится 7 мая.

В некоторых городах России митинги были согласованы с властями, но большей части их проведение было не разрешено. В Москве задержали организатора митинга — оппозиционера Алексея Навального.

Навального обвиняют в «повторном нарушении установленного порядка организации митинга», за это ему грозит до 30 суток ареста.

Кроме него задержаны уже более 1300 человек и это число продолжает расти. По словам правозащитников, часть задержанных избивали в автозаках. Среди задержанных есть несовершеннолетние школьники. На отца 12-летнего мальчика, задержанного в Саратове, составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Школьник выступал на митинге и критиковал губернатора.

В Саратове после окончания акции «Он нам не царь» какие-то люди в штатском задержали мальчика. Как отмечает корреспондент «Газеты недели в Саратове», в ходе задержания ребенок кричал полицейским: «Позор!». https://t.co/WvvcnGSM7x pic.twitter.com/p7mK7rwKBc — Рустем Адагамов (@adagamov) 5 мая 2018 г.

«Я ж за Путина агитирую, вы что??» pic.twitter.com/f7dCPLNRfD — Olga Prosvirova (@Olya_Prosvirova) 5 мая 2018 г.

Участники акции протестуют против ставшего в очередной раз президентом России Владимира Путина — впервые он занял этот пост 7 мая 2000 года, а после баллотировался и побеждал на выборах еще два раза — в 2004 и 2012 годах.

И название акции и большие «резиновые утки», которые несли с собой протестующие, отсылают к крупным акциям протеста сторонников Алексея Навального после выхода антикоррупционного фильма ФБК «Он вам не Димон» — про премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Если оппозиционер Алексей Навальный был задержан во время митинга в Москве на Пушкинской площади, то многих его сторонников задержали в разных городах России еще до начала акции.

Например, бывшего сотрудника штаба Навального Николая Касьяна задержали в Москве за 20 минут до начала акции, а в Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Рязани, Тамбове, Кемерове и Чебоксарах сторонники оппозиционера были и вовсе арестованы накануне акции протеста.

Как проходил «Он нам не царь» в разных городах России

Москва

Москва, силовики теснят протестующих pic.twitter.com/aZmTHQnIOS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 5, 2018

Наш корреспондент сказал, что Пушкинскую в Москве только что зачистили. Фото: Лев Арпишкин / Дождь pic.twitter.com/aCmSupWDNi — Телеканал Дождь (@tvrain) 5 мая 2018 г.

Санкт-Петербург

#нормик Публикация от Егоршин Валентин (@egorshinvalya) 5 Май 2018 в 6:17 PDT

Воронеж

В Воронеже винтят жестко. Народ пришел к отделению к полиции, требует отпустить! #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/rN9UUBhiPR — Виталий (@vitaly_kotsuba) May 5, 2018

Томск

Красноярск

Южно-Сахалинск

Пермь

Омск

Гордые омичи наплевали на незаконный несоглас и вышли! Браво!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/Mxb7D0jHNi — Команда Навального (@teamnavalny) May 5, 2018



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