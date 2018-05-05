«Он нам не царь»: В России прошли митинги против президентского срока Путина

От
Александра Титова
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Задержание Навального

Перед инаугурацией Владимира Путина по всей России прошли митинги «Он нам не царь». В Москве задержан организатор митингов — оппозиционер Алексей Навальный, всего в разных городах России задержано более 1000 человек.

Обновлено в 22:10.

Митинги под лозунгом «Он нам не царь» прошли 5 мая во всех крупных городах России. Они направлены против третьего президентского срока Владимира Путина и проводятся перед его инаугурацией, которая состоится 7 мая.

В некоторых городах России митинги были согласованы с властями, но большей части их проведение было не разрешено. В Москве задержали организатора митинга — оппозиционера Алексея Навального.

Навального обвиняют в «повторном нарушении установленного порядка организации митинга», за это ему грозит до 30 суток ареста.

Кроме него задержаны уже более 1300 человек и это число продолжает расти. По словам правозащитников, часть задержанных избивали в автозаках. Среди задержанных есть несовершеннолетние школьники. На отца 12-летнего мальчика, задержанного в Саратове, составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Школьник выступал на митинге и критиковал губернатора.

Участники акции протестуют против ставшего в очередной раз президентом России Владимира Путина — впервые он занял этот пост 7 мая 2000 года, а после баллотировался и побеждал на выборах еще два раза — в 2004 и 2012 годах.

И название акции и большие «резиновые утки», которые несли с собой протестующие, отсылают к крупным акциям протеста сторонников Алексея Навального после выхода антикоррупционного фильма ФБК «Он вам не Димон» — про премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Если оппозиционер Алексей Навальный был задержан во время митинга в Москве на Пушкинской площади, то многих его сторонников задержали в разных городах России еще до начала акции.

Например, бывшего сотрудника штаба Навального Николая Касьяна задержали в Москве за 20 минут до начала акции, а в Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Рязани, Тамбове, Кемерове и Чебоксарах сторонники оппозиционера были и вовсе арестованы накануне акции протеста.

Как проходил «Он нам не царь» в разных городах России

Москва

Санкт-Петербург

#нормик

Публикация от Егоршин Валентин (@egorshinvalya)

Воронеж

Томск

Красноярск

Южно-Сахалинск

Пермь

Омск


Уфа

Ярославль

Владивосток


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