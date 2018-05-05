«Он нам не царь»: В России прошли митинги против президентского срока Путина

Перед инаугурацией Владимира Путина по всей России прошли митинги «Он нам не царь». В Москве задержан организатор митингов — оппозиционер Алексей Навальный, всего в разных городах России задержано более 1000 человек.
Обновлено в 22:10.
Митинги под лозунгом «Он нам не царь» прошли 5 мая во всех крупных городах России. Они направлены против третьего президентского срока Владимира Путина и проводятся перед его инаугурацией, которая состоится 7 мая.
В некоторых городах России митинги были согласованы с властями, но большей части их проведение было не разрешено. В Москве задержали организатора митинга — оппозиционера Алексея Навального.
Навального обвиняют в «повторном нарушении установленного порядка организации митинга», за это ему грозит до 30 суток ареста.
Кроме него задержаны уже более 1300 человек и это число продолжает расти. По словам правозащитников, часть задержанных избивали в автозаках. Среди задержанных есть несовершеннолетние школьники. На отца 12-летнего мальчика, задержанного в Саратове, составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Школьник выступал на митинге и критиковал губернатора.
В Саратове после окончания акции «Он нам не царь» какие-то люди в штатском задержали мальчика. Как отмечает корреспондент «Газеты недели в Саратове», в ходе задержания ребенок кричал полицейским: «Позор!». https://t.co/WvvcnGSM7x pic.twitter.com/p7mK7rwKBc
— Рустем Адагамов (@adagamov) 5 мая 2018 г.
Практика незаконного задержания журналистов, выполняющих свою работу, продолжается. Задержанный фотокор @novaya_gazeta передает из автозака: https://t.co/DXgGweK3ih. Тоже читаете @mediazzzona @OvdInfo @OgonWatch. #ОнНамНеЦарь #Россия pic.twitter.com/fWYGmhPut8
— Репортеры без границ (@RSF_ru) 5 мая 2018 г.
«Я ж за Путина агитирую, вы что??» pic.twitter.com/f7dCPLNRfD
— Olga Prosvirova (@Olya_Prosvirova) 5 мая 2018 г.
Участники акции протестуют против ставшего в очередной раз президентом России Владимира Путина — впервые он занял этот пост 7 мая 2000 года, а после баллотировался и побеждал на выборах еще два раза — в 2004 и 2012 годах.
И название акции и большие «резиновые утки», которые несли с собой протестующие, отсылают к крупным акциям протеста сторонников Алексея Навального после выхода антикоррупционного фильма ФБК «Он вам не Димон» — про премьер-министра России Дмитрия Медведева.
В Питере задерживают символы https://t.co/uy4mgmvjgU pic.twitter.com/pX8HlSCccy
— Алексей Венедиктов (@aavst) May 5, 2018
Если оппозиционер Алексей Навальный был задержан во время митинга в Москве на Пушкинской площади, то многих его сторонников задержали в разных городах России еще до начала акции.
Например, бывшего сотрудника штаба Навального Николая Касьяна задержали в Москве за 20 минут до начала акции, а в Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Рязани, Тамбове, Кемерове и Чебоксарах сторонники оппозиционера были и вовсе арестованы накануне акции протеста.
Как проходил «Он нам не царь» в разных городах России
Москва
Москва, силовики теснят протестующих pic.twitter.com/aZmTHQnIOS
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 5, 2018
Наш корреспондент сказал, что Пушкинскую в Москве только что зачистили.
Фото: Лев Арпишкин / Дождь pic.twitter.com/aCmSupWDNi
— Телеканал Дождь (@tvrain) 5 мая 2018 г.
Санкт-Петербург
#05мая #ОнНамНеЦарь #СПб pic.twitter.com/fv6IdGpOvh
— :-) (@pogromy_budut) May 5, 2018
Воронеж
В Воронеже винтят жестко. Народ пришел к отделению к полиции, требует отпустить! #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/rN9UUBhiPR
— Виталий (@vitaly_kotsuba) May 5, 2018
Томск
#ОнНамНеЦарь Томск pic.twitter.com/Zk698ipzLT
— Ксения Фадеева (@ksushaaatom) May 5, 2018
Красноярск
В Красноярске — стихийное шествие! #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/atsvkmOYCM
— Команда Навального (@teamnavalny) May 5, 2018
Южно-Сахалинск
@teamnavalny @navalny Южно-Сахалинск начал!! #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/w5f5YIg1qp
— Стефан (@stepa8769) May 5, 2018
Пермь
Пермь сегодня великолепна!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/PXVO3Otqr3
— Команда Навального (@teamnavalny) May 5, 2018
Омск
Гордые омичи наплевали на незаконный несоглас и вышли! Браво!#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/Mxb7D0jHNi
— Команда Навального (@teamnavalny) May 5, 2018
Уфа
Уфа. #ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/SO5rcJ9iIz
— Roman (@RomanRossinsky) May 5, 2018
Ярославль
#ОнНамНеЦарь pic.twitter.com/Xij9sEVF6g
— Штаб Навального в Ярославле (@teamnavalny_yar) May 5, 2018
Владивосток
#ОнНамНеЦарь во Владивостоке. 05.05.2018 pic.twitter.com/tvrEwiFvsf
— Valery Kambalin (@Kambalin_Valery) May 5, 2018