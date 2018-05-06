Кубок Азии-2019: Все, что нужно знать о соперниках Кыргызстана по групповому этапу

В Объединенных Арабских Эмиратах прошла жеребьевка Кубка Азии-2019, а на официальном сайте Азиатской Футбольной Конфедерации уже начался отсчет времени до старта чемпионата. О будущих соперниках по группе и перспективах сборной Кыргызстана — читайте в нашем материале.

Вчера, 4 мая, сборная Кыргызстана узнала соперников по групповому этапу первого в истории страны Кубка Азии. Ими стали сборные Южной Кореи, Китая и Филиппин.





С кем Кыргызстан встретится на групповом этапе?

В рейтинге ФИФА разница в очках между Южной Кореей, Китаем и Кыргызстаном совсем небольшая — 61-е, 73-е и 75 место соответственно.

Однако, в плане опыта участия в международных соревнованиях, дебютантам турнира кыргызстанцам до именитых соперников еще далеко, поэтому о том, что национальной сборной повезло с жребием говорить не приходится.

Итак, что нам известно о соперниках по групповому этапу?

Южная Корея

Корейцы — дважды чемпионы Азии. Сборная выигрывала первенство в 1956-м и 1960 годах. Участие в розыгрыше Кубка в ОАЭ станет для южнокорейских футболистов 13-м в истории.

При жеребьевке сборная Южной Кореи была посеяна из первой корзины, в которую были также определены сильнейшие азиатские сборные (Австралия, Япония, Иран и Саудовская Аравия).

Все эти команды попали на чемпионат Азии в ходе отбора на чемпионат мира в России, и летом этого года все они сыграют на мундиале.

Для Южной Кореи этот чемпионат мира станет 9-м в истории. Лучшим результатом для сборной стал полуфинал домашнего мундиаля в 2002 году. Тогда хозяева турнира уступили Германии, а затем проиграли матч за третье место сборной Турции.

Кроме того, на счету южнокорейских футболистов бронза олимпийского турнира в Лондоне (2012), а также серебро предыдущего розыгрыша Кубка Азии.

Сборная Южной Кореи, кроме всего прочего, и в отличие от своих соперников по группе, может похвастаться по-настоящему звездным составом.

Цвета страны защищают игроки команд из европейских топ-лиг: Сон Хын Мин — футболист английского «Тоттенхэма», капитан команды — 29-летний полузащитник «Суонси Сити» Ки Сон Ён, а также Ку Джа Чхоль из «Аугсбурга» и Хван Хи Чхан из «Зальцбурга».

Китай

Сборная Китая станет первым соперником кыргызстанцев на чемпионате Азии-2019. Подопечные Марчелло Липпи, как и южнокорейская сборная, квалифицировались на турнир в стадии отбора команд на чемпионат мира.

В группе с Катаром китайцы заняли второе место и получили прямую путевку на Кубок Азии-2019, минуя третий этап. На чемпионат мира команда не поедет, но на азиатском первенстве сборная Китая частый гость.

Соревнования в ОАЭ станут для футболистов из Поднебесной одиннадцатыми. Дважды в истории китайцы становились серебряными призерами этого турнира — в 1984-м и 2004 годах.

В последние годы Китай вкладывает огромные деньги в развитие футбола. С целью поднять уровень игры сборной, руководство местной Федерации футбола пригласило Марчелло Липпи (наставника, который привел сборную Италии к золоту чемпионата мира-2006) тренировать команду.

После триумфа на мундиале карьера Липпи пошла на спад. В 2012-м он уехал в Китай и подписал контракт с клубом «Гуанчжоу Эвергранд». Под руководством итальянского специалиста команда выиграла чемпионат и кубок страны.

В 2016 году, после успехов с клубом из Гуанчжоу, Липпи получил назначение в сборную Китая и пока довольно успешно справляется с ролью наставника, несмотря на немолодой состав (средний возраст игроков — 29 лет) и отсутствие в нем звезд мировой величины.

Филиппины

Сборная Филиппин — еще один дебютант Кубка Азии в обновленном формате. Жеребьевку кубка команда дождалась уже без главного тренера. После отставки Томаса Дули преемника американскому специалисту пока не нашли, так что сейчас место наставника сборной Филиппин вакантно.

При жеребьевке Филиппины поместили в самую слабую, четвертую корзину. Путь команды на чемпионат Азии был похож на путь кыргызстанцев. Филиппинцы также стартовали со второго этапа — отбора на чемпионат мира.

Там команда заняла третье место в группе с Узбекистаном и КНДР и прошла в финальную, третью стадию отбора.

Филиппинцы вышли победителями из группы F, где играли против Йемена, Таджикистана и Непала, и впервые в истории завоевали путевку на Кубок Азии.

Сейчас Филиппины занимают 113-ю строчку в рейтинге ФИФА — пока это лучший показатель в истории сборной.

В последний раз сборная Кыргызстана встречалась с филиппинцами в сентябре 2016-го. Товарищеский матч проходил в Бишкеке и закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Сколько команд смогут выйти из группового этапа в плей-офф турнира?

Теперь немного о правилах турнира.

В ⅛ финала чемпионата Азии выйдут 16 команд. По две лучшие команды из каждой группы (их всего 6). Еще четыре путевки достанутся четырем лучшим командам, занявшим в своих группах третье место.

Состав групп:

Команда, которая займет в группе С первое место встретится с третьей командой одной из групп A, B или F.

Занявшей второе место в группе С, в соперники достанется команда, которая займет второе место в группе А.

И, наконец, если команда, которая займет третье место в группе С выступит так, что сумеет занять место среди последних четырех команд, которым достанутся путевки в ⅛, ей предстоит встреча с победителем группы А или В.

Если Кыргызстан выступит на групповом этапе соответственно распределению по корзинам (где она заняла место среди команд третьих по силе), велика вероятность попадания подопечных Александра Крестинина в плей-офф самого престижного турнира континента.

Новый формат Кубка Азии

Азиатская футбольная конфедерация решила последовать примеру своих европейских коллег из УЕФА и расширила-таки состав участников азиатского первенства. Теперь в розыгрыше Кубка примут участие 24 команды вместо 16.

А вот так, собственно, выглядит обновленный трофей Кубка Азии:

Прежним составом из 16 сильнейших сборных континента на чемпионате Азии играли с 2004 года. До этого, с момента основания в 1956-м, на турнире в разные годы играли от 4 до 12 сборных.

Кубок Азии проводится каждые 4 года на следующий после чемпионата мира год. Команда-победительница турнира получает право представлять Азию на Кубке конфедераций.

Чаще других это первенство выигрывала Япония (4 раза). Действующий обладатель кубка — сборная Австралии, завоевавшая его на домашнем турнире в 2015 году.

Кубок Азии-2019 пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля. ОАЭ примут турнир на своей территории во второй раз (впервые в 1996-м). Право быть хозяйкой первенства страна завоевала в конкуренции с Ираном, Кувейтом, Саудовской Аравией и Таиландом.