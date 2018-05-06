Счета, квартиры, компании: ГКНБ арестовал имущество бывшего вице-премьера Шадиева

От
Айдай Иргебаева
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Госкомитет нацбезопасности постановил арестовать имущество бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева — это счета в более 20 разных банках, недвижимость и доли в около 10 различных компаниях. Уголовное дело на чиновника завели в апреле 2018 года, его обвиняют в «злоупотреблении полномочиями».

Генпрокуратура и ГКНБ наложили арест на имущество бывшего вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева и его семьи.

По постановлению, опубликованному изданием ResPublica, имущество арестовали «в целях обеспечения исполнения приговора по части возможной конфискации имущества». Госкомитет нацбезопасности подтвердил подлинность постановления — документ выписали 29 апреля.

Аресту подлежат деньги на счетах более 20 банков и доли — от 33 до 100 процентов — в около 10 различных компаниях.

Также арестуют движимое и недвижимое имущество Шадиева: автомобиль «Тойота Лэндкрузер 150», два дома в селе Орто-Сай, две квартиры в Бишкеке и нежилое помещение.

По словам помощника Шадиева, за день до возбуждения дела экс-вице-премьер выехал из Кыргызстана для проведения операции на сердце, но Госкомитет нацбезопасности утверждал, что чиновник не покидал страну.

Аскарбек Шадиев проходит по делу о хищении двух миллионов сомов, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова. Уголовное дело на него возбудили 28 апреля 2018 года.

Следствие обвиняет чиновника в «злоупотреблении полномочиями». Генпрокуратура утверждает, что бывший вице-премьер знал о том, что в 2017 году не будут присуждать премию имени Чингиза Айтматова, но все равно подписал документ с просьбой выделить на нее два миллиона сомов.

Сумма премии в 30 000 долларов (два миллиона сомов), была передана заведующему отдела комитета по международным делам и обороне Жогорку Кенеша Арсену Закирову, который, по версии следствия, присвоил их.

Против Закирова возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», сейчас он находится в СИЗО ГКНБ.


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