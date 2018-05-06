Счета, квартиры, компании: ГКНБ арестовал имущество бывшего вице-премьера Шадиева

Также арестуют движимое и недвижимое имущество Шадиева: автомобиль «Тойота Лэндкрузер 150», два дома в селе Орто-Сай, две квартиры в Бишкеке и нежилое помещение.

По словам помощника Шадиева, за день до возбуждения дела экс-вице-премьер выехал из Кыргызстана для проведения операции на сердце, но Госкомитет нацбезопасности утверждал, что чиновник не покидал страну.

Аскарбек Шадиев проходит по делу о хищении двух миллионов сомов, выделенных на премию имени Чингиза Айтматова. Уголовное дело на него возбудили 28 апреля 2018 года.