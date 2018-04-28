Генпрокурора возбудила уголовное дело против Шадиева

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против депутата парламента и экс-вице-премьера Аскарбека Шадиева из-за «злоупотребления полномочий». Ведомство утверждает, что чиновник знал о том, что в 2017 году не будут присуждать премию имени Чингиза Айтматова, но все равно подписал документ с просьбой выделить на нее два миллиона сомов.

Против экс-вице-премьера Аскарбека Шадиева возбуждено уголовное дело, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Генпрокуратура считает, что в августе 2017 года Шадиев, занимая должность главы парламентского комитета по международным делам, «заведомо зная», что премию имени Чингиза Айтматова не будут присуждать в 2017 году, направил запрос спикеру парламента с просьбой о выделении на нее денег.

Позднее сумма премии, размером в 30 000 долларов (два миллиона сомов), была передана заведующему отдела комитета по международным делам и обороне Жогорку Кенеша Арсену Закирову, который, по версии следствия, присвоил их.

Против Закирова возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», сейчас он находится в СИЗО ГКНБ.

Ранее, в апреле 2018 года, Шадиев ушел с поста первого вице-премьер-министра для обеспечения «справедливого и объективного расследования» по этому делу.

Он был первым кыргызским чиновником, который совмещал должности депутата парламента и члена правительства.