Бывший сотрудник Госкомитета Нацбезопасности Марат Иманкулов в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщил, что надеется увидеть «необходимые» для ГКНБ реформы — с приходом новых руководителей в ведомство.

«При Акаеве, Бакиеве и Атамбаеве силовые ведомства и спецслужбы использовались как инструмент давления на политических оппонентов. Такого быть не должно […] Я надеюсь, что с приходом нового поколения руководителей Госкомитет Нацбезопасности будет использоваться по назначению», — говорит Иманкулов.

Он предполагает, что Жээнбеков выбрал Кожобекова, потому что «руководствовался соображением, что в ГКНБ должны работать профессиональные кадры».

«Я думаю, он сделал правильный выбор. А кого назначать? Таких как Суюмбаев или Сегизбаев — никогда не работавших в структурах ГКНБ? [Эти решения] были атамбаевской вседозволенностью, издевательством над государством», — сказал Иманкулов.