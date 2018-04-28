Бывший советник президента Асылбек Кожобеков стал зампредседателя Госкомитета Нацбезопасности. Бывшие сотрудники ведомства называют Кожобекова «правильным выбором», который сможет «организовать работу на высоком уровне».
Кожобеков стал зампредседателя ГКНБ 27 марта. Указ о его назначении подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
Что известно о Кожобекове?
Асылбек Кожобеков начал работу в органах нацбезопасности еще в 1990-х годах. Всего 47-летний чиновник проработал в органах Госкомитета Нацбезопасности 19 лет, начиная с 1993 года.
Он также занимал должности зампредседателя Таможенной службы, ведущим экспертом-аналитиком Института стратегического анализа и прогнозирования при КРСУ. На последней должности Кожобеков работал советником Жээнбекова.
«ГКНБ нужны реформы»
Бывший сотрудник Госкомитета Нацбезопасности Марат Иманкулов в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщил, что надеется увидеть «необходимые» для ГКНБ реформы — с приходом новых руководителей в ведомство.
«При Акаеве, Бакиеве и Атамбаеве силовые ведомства и спецслужбы использовались как инструмент давления на политических оппонентов. Такого быть не должно […] Я надеюсь, что с приходом нового поколения руководителей Госкомитет Нацбезопасности будет использоваться по назначению», — говорит Иманкулов.
Он предполагает, что Жээнбеков выбрал Кожобекова, потому что «руководствовался соображением, что в ГКНБ должны работать профессиональные кадры».
«Я думаю, он сделал правильный выбор. А кого назначать? Таких как Суюмбаев или Сегизбаев — никогда не работавших в структурах ГКНБ? [Эти решения] были атамбаевской вседозволенностью, издевательством над государством», — сказал Иманкулов.
С «правильным выбором» Жээнбекова также согласен бывший сотрудник Госкомитета Нацбезопасности генерал-майор Артур Медетбеков. Он считает, что Кожобеков в должности зампредседателя ГКНБ «принесет пользу в вопросе национальной безопасности страны».
«Его кандидатура [на должность зампредседателя ГКНБ] была наиболее заслуженная. У него богатый опыт. Когда [Кожобеков] работал на юге, приложил огромные усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом», — сказал он.
Медетбеков также назвал отставки Абдиля Сегизбаева и Болота Суюмбаева «запоздалым, но верным решением».
«Работая в ГКНБ, они политизировали работу [ведомства]. Пример — дело “Белизгейта”. Как вы помните, три года назад Сегизбаев выступил на заседании парламента с оперативной информацией по “Белизгейту”, где обвинил трех депутатов парламента [Аиду Салянову, Омурбека Текебаева и Алмамбета Шыкмаматова] в причастности к этому делу. Он акцентировал на подлинности документов, но в итоге они оказались никчемными. Причастность депутатов к “Белизгейту” не была доказана. Это была “дилетантская работа” — предоставить оперативную информацию, которая была непроверенной», — отметил он.
Советник премьер-министра Абылгазиева Токтокучук Мамытов сообщил журналисту Kloop.kg, что новые председатель и зампредседателя ГКНБ — Идрис Кадыркулов и Асылбек Кожобеков — сумеют «организовать работу на высоком уровне».
«Эти офицеры служили вместе со мной. Они очень грамотные, хорошо подготовленные, и в человеческом отношении — порядочные люди», — отметил Мамытов.
Он также отметил, что сегодня спецслужбы должны помогать правительству противостоять угрозам «мягкой силы».
«Мягкая сила — это чуждые нам обычаи, традиции, образование и культура. Сейчас идет война не только с оружием, но и через разные образовательные или гуманитарные проекты. А это опаснее, чем танковая атака», — сказал Мамытов.