Асылбек Кожобеков

Бывший советник президента Асылбек Кожобеков стал зампредседателя Госкомитета Нацбезопасности. Бывшие сотрудники ведомства называют Кожобекова «правильным выбором», который сможет «организовать работу на высоком уровне».

Кожобеков стал зампредседателя ГКНБ 27 марта. Указ о его назначении подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Что известно о Кожобекове?

Асылбек Кожобеков начал работу в органах нацбезопасности еще в 1990-х годах. Всего 47-летний чиновник проработал в органах Госкомитета Нацбезопасности 19 лет, начиная с 1993 года.

Он также занимал должности зампредседателя Таможенной службы, ведущим экспертом-аналитиком Института стратегического анализа и прогнозирования при КРСУ. На последней должности Кожобеков работал советником Жээнбекова.

«ГКНБ нужны реформы»

Марат Иманкулов

Бывший сотрудник Госкомитета Нацбезопасности Марат Иманкулов в разговоре с журналистом Kloop.kg сообщил, что надеется увидеть «необходимые» для ГКНБ реформы — с приходом новых руководителей в ведомство.

«При Акаеве, Бакиеве и Атамбаеве силовые ведомства и спецслужбы использовались как инструмент давления на политических оппонентов. Такого быть не должно […] Я надеюсь, что с приходом нового поколения руководителей Госкомитет Нацбезопасности будет использоваться по назначению», — говорит Иманкулов.

Он предполагает, что Жээнбеков выбрал Кожобекова, потому что «руководствовался соображением, что в ГКНБ должны работать профессиональные кадры».

«Я думаю, он сделал правильный выбор. А кого назначать? Таких как Суюмбаев или Сегизбаев — никогда не работавших в структурах ГКНБ? [Эти решения] были атамбаевской вседозволенностью, издевательством над государством», — сказал Иманкулов.

Артур Медетбеков

С «правильным выбором» Жээнбекова также согласен бывший сотрудник Госкомитета Нацбезопасности генерал-майор Артур Медетбеков. Он считает, что Кожобеков в должности зампредседателя ГКНБ «принесет пользу в вопросе национальной безопасности страны».

«Его кандидатура [на должность зампредседателя ГКНБ] была наиболее заслуженная. У него богатый опыт. Когда [Кожобеков] работал на юге, приложил огромные усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом», — сказал он.

Медетбеков также назвал отставки Абдиля Сегизбаева и Болота Суюмбаева «запоздалым, но верным решением».

«Работая в ГКНБ, они политизировали работу [ведомства]. Пример — дело “Белизгейта”. Как вы помните, три года назад Сегизбаев выступил на заседании парламента с оперативной информацией по “Белизгейту”, где обвинил трех депутатов парламента [Аиду Салянову, Омурбека Текебаева и Алмамбета Шыкмаматова] в причастности к этому делу. Он акцентировал на подлинности документов, но в итоге они оказались никчемными. Причастность депутатов к “Белизгейту” не была доказана. Это была “дилетантская работа” — предоставить оперативную информацию, которая была непроверенной», — отметил он.

Токон Мамытов

Советник премьер-министра Абылгазиева Токтокучук Мамытов сообщил журналисту Kloop.kg, что новые председатель и зампредседателя ГКНБ — Идрис Кадыркулов и Асылбек Кожобеков — сумеют «организовать работу на высоком уровне».

«Эти офицеры служили вместе со мной. Они очень грамотные, хорошо подготовленные, и в человеческом отношении — порядочные люди», — отметил Мамытов.

Он также отметил, что сегодня спецслужбы должны помогать правительству противостоять угрозам «мягкой силы».

«Мягкая сила — это чуждые нам обычаи, традиции, образование и культура. Сейчас идет война не только с оружием, но и через разные образовательные или гуманитарные проекты. А это опаснее, чем танковая атака», — сказал Мамытов.


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