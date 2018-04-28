Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков

Отказ от полного перекрытия дорог

Едва став президентом, Сооронбай Жээнбеков отказался от полного перекрытия дорог для своего проезда. По информации пресс-службы президента, Жээнбеков приезжает на работу рано утром, в 7:45 утра, «чтобы не мешать жителям города».

Для его проезда перекрывают только одну полосу правительственной трассы.До этого для проезда президентского кортежа перекрывали всю дорогу.

Отказ от претензий журналистам

Президент отказался от претензий в 10 млн сомов к агентству 24.kg и журналисту Кабаю Карабекову. Эту сумму издание и журналист должны были выплатить за одну из опубликованных статей.

В ней говорилось о «якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями». Карабекову и 24.kg опубликовали опровержение статьи и извинились перед президентом.