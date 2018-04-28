Новый премьер Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев отказался от кортежа, «лишней» охраны и перекрывания дорог ради удобства горожан — такое же решение в свое время принял его предшественник Сапар Исаков. От чего отказывались кыргызские чиновники ради своего имиджа?
Одним из последних примеров «подвигов» кыргызских политиков стал отказ премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева от кортежа, лишней охраны и перекрывания дорог.
Такой приказ он отдал 21 апреля — на следующий день после назначения на пост главы правительства.
Подобные решения принимали и его предшественники — Сапар Исаков в 2017 году и Омурбек Бабанов в 2012 году. А премьер Темир Сариев в 2015 году отказался от автомобиля серии KG для его семьи.
Сооронбай Жээнбеков
Отказ от полного перекрытия дорог
Едва став президентом, Сооронбай Жээнбеков отказался от полного перекрытия дорог для своего проезда. По информации пресс-службы президента, Жээнбеков приезжает на работу рано утром, в 7:45 утра, «чтобы не мешать жителям города».
Для его проезда перекрывают только одну полосу правительственной трассы.До этого для проезда президентского кортежа перекрывали всю дорогу.
Отказ от претензий журналистам
Президент отказался от претензий в 10 млн сомов к агентству 24.kg и журналисту Кабаю Карабекову. Эту сумму издание и журналист должны были выплатить за одну из опубликованных статей.
В ней говорилось о «якобы тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями». Карабекову и 24.kg опубликовали опровержение статьи и извинились перед президентом.
Полет на обычном рейсовом самолете
В апреле президент слетал в Ош обычным рейсом эконом-класса. В пресс-службе президента сообщили, что Жээнбеков полетел туда «по личным обстоятельствам» — на годовщину смерти брата.
Полет Жээнбекова вызвал положительную реакцию в обществе, оценившем то, что глава государства не воспользовался президентским самолетом.
Аналогично поступала и экс-президент Роза Отунбаева, летавшая обычными рейсовыми самолетами в отпуск и даже на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.
А кроме президента?
Омбудсмен Кубат Оторбаев в октябре 2017 года отказался покупать внедорожник за 1,5 млн сомов из госбюджета в «целях экономии» — деньги направили на помощь детям из малоимущих семей. Это случилось на фоне критики из-за внедорожника, который институт омбудсмена купил на спонсорские деньги. Автомобиль простоял на тротуаре возле здания института около года.
В 2015 году парламентарии отказались от служебных машин с водителями, однако оставили себе служебные квартиры и помощников. Спустя два года, в 2017 году, депутаты парламента не захотели отказаться от своих привилегий, вроде бесплатного пользования общественным транспортом и служебных квартир, а также выступили против сокращения своих зарплат за прогулы.