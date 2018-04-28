ГРС изменила экзамен на получение водительских прав: количество вопросов увеличили с 10 до 20, а перед самим экзаменом курсанты должны пройти биометрическую идентификацию. Как по новым правилам получить водительские права, рассказывает корреспондент Kloop.kg Эржан Бейшеналиев.

Повествование ведется от лица Эржана Бейшеналиева.

Я сдавал экзамен на получение водительских прав три раза. В первый раз я его провалил, потому что не выучил все правила, а во второй — из-за того, что изменилось количество вопросов, их стало 20.

Тогда как раз на компьютерах установили камеры для идентификации лица. То есть, теперь человек, который не сдал свои биометрические данные, не может получить права. Если его лицо не находят в базе, то он автоматически проваливает тест.

Когда я пришел в третий раз, вопросы были совсем другие. Они были идентичны тем, на которые отвечают при сдаче прав в России. До этого на экзамене были вопросы, которым нас учили в автошколе.

В России другие дороги, указатели и знаки, а в вопросах на экзамене были примеры и фотографии, связанные с российскими дорогами. В одном была даже фотография Кремля.

Почему новые вопросы на экзамене повторяют российские? Завотделом регистрации движимого имущества ГРС Усеин Касымалиев говорит, что в вопросы были включены положения из международных правил дорожного движения из Венской конвенции. «Россия тоже входит в число тех стран, которые подписали Венскую конвенцию, и наши вопросы могут быть схожи», — сказал Касымалиев. Он добавил, что из-за наличия международных вопросов по правилам дорожного движения кыргызстанцы смогут получить международные права без прохождения еще одного экзамена.

Я пришел к зданию ГРС примерно в 10 часов утра и сдал документы, чтобы встать в очередь — она живая, не электронная.

И там же я узнал, что вопросы российские — скачал приложение и начал учить. Пока до меня дошла очередь, я успел подготовиться и зашел на экзамен только в 4 часа дня.

Сначала экзамен проходят автошколы, а нас, кто по-одиночке, поставили в конец.

Когда я зашел, рядом сидела девушка — она тоже проходила экзамен, но не прикасалась к мышке, а просто смотрела на монитор и делала вид, что отвечает на вопросы.

Сзади нее сидел наш экзаменатор — он подключил свою беспроводную мышку к ее компьютеру, подсматривал и сдавал экзамен за нее.

Я думаю, что так сдают те, кто договаривается с экзаменаторами за деньги — нам еще в автошколе говорили, что, если ты не хочешь сдавать, можно заплатить, но ты обязательно должен сидеть на экзамене.

Экзаменаторов в помещении двое: один сидит за компьютером, а другой ходит и следит за всем. 20 вопросов за 25 минут.

Я правильно ответил на все вопросы, и мне дали электронную справку о прохождении экзамена.

На следующий день нас отправили на вождение. Это была дорога недалеко от места, где мы сдавали теорию. Дорога была безлюдная, без знаков и светофоров.

Я и еще четыре человека пришли и все сели в машину «Фольксваген Пассат» — вместе с экзаменатором нас было шестеро.

Каждый из нас по очереди садился за руль и проезжал примерно 100 метров — экзаменатор ставил подпись, а затем просил нас выйти из машины. Назад к зданию ГРС мы шли пешком.

Я сдал все свои документы, пошел к главному, он поставил подпись. Дальше сделал фото, заплатил за все бланки примерно 1300 сомов и через 20 минут получил свои водительские права.

За учебу в автошколе я заплатил 3500 сомов — это только за теорию. Практику оплачивают отдельно — по 300 сомов за раз.

Почему практическая часть экзамена (вождение) проходит «формально»? По словам завотделом регистрации движимого имущества ГРС Усеина Касымалиева, экзамен по вождению сдается по этапным карточкам, куда входит маневрирование, проезд по «змейке», торможение, заезд, выезд, остановка и так далее. Весь этот процесс записывается на видеорегистраторы, с помощью которых курсант может обжаловать результаты экзамена.