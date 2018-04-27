ГСБЭП прекратил дело против журналистки Алкановой

Финансовая полиция (ГСБЭП) прекратила уголовное дело против журналистки Эльнуры Алкановой, которую обвиняли в «незаконном получении информации» и «разглашении банковской тайны».

Адвокат Алкановой Жыргал Бабаев сообщил журналисту Kloop.kg, что уведомление о прекращения дела они получили «на днях».

Правозащитная организация «Институт Медиа Полиси» 27 апреля сообщила, что дело против Алкановой было прекращено, потому что «преступления как такового не было».

Следователь прекратил уголовное дело в отношении журналиста Э.Алкановой, и уголовное преследование ее как обвиняемой,… Publicerat av Институт Медиа Полиси den 27 april 2018

«В своей журналистской деятельности она не занималась сбором сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну незаконным способом, ибо “незаконность” предполагает именно незаконные действия при сборе сведений», — сообщил «Институт Медиа Полиси».

Юристы добавили, что Алканова не может быть привлечена к ответственности по статье «Разглашение банковской или коммерческой тайны», потому что журналистка не может стороной в этом преступлении.

«Когда кто-либо добровольно передает журналисту информацию, то журналист не обязан знать, что информация является коммерческой или банковской тайной […] Субъектом данного состава могут быть лица, которые имеют законный доступ к этой информации», — написал «Институт Медиа Полиси».

Расследование Алкановой

В декабре 2017 году финпол возбудил уголовное дело в отношении журналистки, следователи подозревали её в разглашении банковской тайны «БТА Банка».

Алканова опубликовала осенью 2017 года расследование о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус». Алканова указывала в своем материале, что с продажей элитных коттеджей может быть связан бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Журналистка назвала председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка и другом Исакова, с которым он учился в детстве.

По её сведениям, брат бывшего главы правительства Капар Исаков был назначен на должность в банке, когда совершалась сделка.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Тем не менее, генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

В начале апреля 2018 года следственная служба МВД задержала бывшего главу Фонда по управлению госимуществом Болсунбека Казакова по подозрению в продаже элитных коттеджей «Идеал Хауса» по сниженной цене.

Ссылаясь на журналистское расследование, пресс-служба МВД сообщила, что коттеджи были проданы за 142 млн сомов, вместо первоначальной цены в 242 млн сомов. Сам Казаков заявлял, что стоимость коттеджей была снижена из-за того, что не было покупателей.

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