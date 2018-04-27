Почему это важно: Не то, чтобы это очень важно, но назначение Исакова показывает, что Атамбаев все еще поддерживает его, в отличие от тех социал-демократов в Жогорку Кенеше, которые проголосовали за его отставку с поста премьер-министра.

Исаков возглавлял правительство всего 8 месяцев — в итоге против него проголосовали его однопартийцы в парламенте, а еще один уже бывший однопартиец, президент Сооронбай Жээнбеков, подписал указ о его отставке.

В интервью телеканалу «Апрель» Сапар Исаков сказал, что расстроен решением парламента, потому что до этого несколько комитетов и фракций одобрили отчет правительства за 2017 год.

«Я считаю, у каждого человека и политика должен быть свой принцип. Если он высказывает свою позицию и придерживается ее, перспективный политик или партия должна придерживаться этой позиции до конца […] Видимо, наш парламент превращается в политический труп. Видимо, парламент показывает свою несостоятельность», — сказал Исаков.

Контекст: Назначение Исакова в СДПК происходит на фоне скрытого конфликта среди социал-демократов, разделившихся на сторонников бывшего и нынешнего президентов. Но ни Атамбаев, ни Жээнбеков, ни сами депутаты прямо не подтверждают ссоры в СДПК — хотя некоторые из них говорят об «эмоциональных встречах» и «проблемах» в партии.

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