Откурбек Джамшитов отвечает на вопросы депутатов в парламенте 24 апреля.

Президент Сооронбай Жээнбеков 26 апреля назначил Откурбека Джамшитова новым генпрокурором Кыргызстана. Ранее его кандидатуру одобрили депутаты парламента. Рассказываем, кто такой Джамшитов, и что о нем известно.

Джамшитова одобрили на пост генпрокурора за два дня — 25 апреля парламент проголосовал за него, а на следующий день президент уже подписал указ о его назначении.

В парламенте Джамшитов заявил, что «получил благословение» от Мыктыбека Абдылдаева, который возглавлял генпрокуратуру в 2002-2005 годах. Он также пообещал, что будет работать «чисто» и намерен «повысить доверие к прокуратуре».

По словам Джамшитова, он не ожидал, что его назначат на пост генерального прокурора. «Вы не поверите, когда мне позвонили и предложили, то я не знал, что ответить. Пять минут сидел и молчал», — сказал он.

В публичном пространстве о Джамшитове почти ничего не известно, кроме того, что он был главным прокурором по Джалал-Абадской области, и что он пришел после отправленной в отставку Индиры Джолдубаевой.

Джамшитов — предположительно, сын бывшего начальника Управления капитального строительства по Ошской области Асилбека Джамшитова. У них, как минимум, совпадают фамилии, а отчество нового прокурора — Асилбекович.

Из биографии известно, что Джамшитов молод (хотя и старше Джолдубаевой) — ему 42 года, и половину этих лет он посвятил работе в прокуратуре, начав карьеру с должности помощника прокурора в Таласской области в 1997 году.

21 год в прокуратуре

В кыргызских изданиях пока нет негативных оценок о его работе — например, бывший генпрокурор Аида Салянова (она занимала этот пост в 2011-2015 годах) говорила в интервью «Азаттыку», что знает Джамшитова как «спокойного прокурора».

«Свою работу на уровне района и области он выполнял хорошо. Когда я работала генеральным прокурором, то ничего плохого о нем не слышала. Он не вмешивался в “грязные” дела, был спокойным прокурором», — сказала Салянова.

Помощник прокурора Узгенского района Ошской области Жакшылык Джороев в разговоре с журналистом Kloop.kg охарактировал Джамшитова как «профессионала своего дела». Джороев и Джамшитов вместе работали в Алайской районной и Ошской областной прокуратурах.

По словам Джороева, Джамшитов расследовал случай, связанный с массовым заражением детей ВИЧ-инфекцией в больницах Ошской области в 2008 году.

«Джамшитов был первым следователем в стране, кто расследовал дело по СПИДу. Он довел это дело до суда. Врачей [ответственных за массовое заражение ВИЧ-инфекцией] привлекли к уголовной ответственности», — сказал он.