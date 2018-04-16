«Горькая правда». О чем парламентарии из СДПК говорили с Атамбаевым?

Экс-президент Алмазбек Атамбаев, который недавно возглавил Социал-демократическую партию Кыргызстана, встретился с депутатами парламента от этой фракции. Парламентарии рассказали, что речь на встрече шла о внутренних вопросах партии и разногласиях нынешнего и бывшего президента.

Первая встреча Атамбаева и членов фракции СДПК прошла в госрезиденции «Ала-Арча» 16 апреля. Пресс-секретарь СДПК Кундуз Джолдубаева сказала, что встреча проходила в резиденции, потому что в здании «Медиа Форума», где находится штаб СДПК, идет ремонт.

На встречу с экс-президентом приехали 19 депутатов — половина из всех парламентариев, которые входят во фракцию СДПК.

Внутрипартийная работа

Лидер фракции Иса Омуркулов заявил, что на встрече обсуждали дальнейшую внутрипартийную работу.

«Разговор был о внутрипартийных делах, наших планах, работе», — сказал Омуркулов.

Депутат рассказал, что Атамбаев уделил особое внимание вопросу партийного строительства и сплоченности в рядах СДПК. Экс-президент, по словам Омуркулова, также заявил о «самоочищении» в рядах СДПК и обновлении партийного состава, которые должны происходить естественным путем.

«Алмазбек Атамбаев не поднимал ни одного личного вопроса, не намекал на какие-то личные интересы, не высказывал какие-либо личные просьбы. Весь разговор шел только вокруг интересов государства, партийной работы», — сказал он.

Пресс-секретарь СДПК сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что на встрече обсуждали текущие внутрипартийные вопросы. «К 2020 году партия должна подготовиться, пойти на выборы и завоевать доверие населения», — сказала она.

«Горькая правда»

Депутат Рыскельди Момбеков сказал, что парламентарии высказали Атамбаеву «горькую правду» о его политических решениях.

«Высказали правду по поводу его ближайшего окружения, случайных людях в политике, о его прошлых и будущих политических действиях. […] Мы сказали, что в свое время были недовольны некоторыми назначениями», — сказал Момбеков.

По его словам, Атамбаев в свою бытность президентом не встречался с депутатами фракции почти 2,5 года. Момбеков заявил, что за это время во фракции «многое произошло».

«Мы постарались восстановить отношения. Он многое выслушал. Было высказано очень много горькой правды. Он был вынужден выслушать это. В общем, получилась интересная рабочая встреча, которая удовлетворила обе стороны», — завил он.

Его коллега Эльвира Сурабалдиева написала в своем твиттере, что прошла просто «очередная встреча с действующим лидером партии», но она была более «конструктивной и эмоциональной».

«На закрытых фракциях [в Жогорку Кенеше], насколько помню, часто бывают дискуссии. Те же самые лица, кто привык высказываться на тех заседаниях, говорили и сегодня. Но эта встреча с лидером партии была конструктивнее, правда более эмоциональной», — написала она.

На закрытых фракциях в ЖК, насколько помню, часто бывают дискуссии. Те же самые лица, кто привык высказываться на тех заседаниях, говорили и сегодня. Но эта встреча с лидером партии была конструктивнее, правда более эмоциональной. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) April 16, 2018

Разногласия между Жээнбековым и Атамбаевым

Депутат Чыныбай Турсунбеков заявил, что на встрече кроме партийных вопросов обсуждалось и противостояние нынешнего и бывшего президентов.

«Обсуждалось будущее государства. По партийным вопросам обсуждалось будущее партии, политсовета, назначение зампредседателя. О [разногласиях Атамбаева с Жээнбековым] тоже был разговор», — сказал он.

По словам Рыскельди Момбекова, Атамбаев говорил, что в кадровой политике нынешнего президента есть определенные ошибки.

«[Атамбаев] сказал, что ответственность перед народом у него большая. Потому что это он предложил кандидатуру Сооронбая Шариповича [Жээнбекова] и дал много обещаний — в частности, что кланового правления, как во времена Бакиева, не будет. Говорил о том, что переживает об этом», — сказал Момбеков.

Конфликт двух президентов

В феврале 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Совета безопасности, раскритиковал работу правоохранительных органов и прокуроров, назвав ее «неэффективной». Он также заявил, что суды, прокуратура, финпол, спецслужбы и органы внутренних дел «неполноценно» выполняют свои функции и «погрязли в коррупции».

На съезде СДПК 31 марта Алмазбек Атамбаев высказал свое недовольство речью Жээнбекова. По мнению бывшего президента, его преемнику «подсунули» эту речь.

«Когда говорится, что при Атамбаеве три последних года власти не занимались борьбой с коррупцией… Даже сегодняшние самые громкие коррупционные дела были начаты Атамбаевым», — сказал он.

За полгода под руководством президента Жээнбекова сменились почти все главы силовых органов, назначенные при Атамбаеве. Ушел с поста секретарь Совета безопасности, поменялись почти все руководители ГКНБ, включая его председателя Абдиля Сегизбаева. Также президент освободил от должности генпрокурора Индиру Джолдубаеву.

Соавтор: Эмиль Султаналиев